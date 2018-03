AVISO: NR-Präsidentin Prammer eröffnet Fotoausstellung im Parlament

€uroXibition zeigt Momentaufnahmen aus dem Kosovo und aus Serbien

Wien (PK) - Nationalratspräsidentin Barbara Prammer eröffnet heute Abend im Parlament eine Fotoausstellung der besonderen Art. Mit Unterstützung des Europäischen Forum Alpbach und der ERSTE Stiftung haben sich je fünf kosovarische und serbische FotografInnen daran gemacht, Europa in ihren Heimatländern zu finden. Ergebnis ist eine kritische und persönliche Momentaufnahme der Realität, die unter dem Titel "€uroXibition" nach Stationen in Pristina, Belgrad, Alpbach und Brüssel nun auch in Wien gezeigt wird.

Die Ausstellung, die von der serbischen Künstlerin und Fotgrafin Goranka Matic kuratiert wird, hat auch eine politische Botschaft. Die jungen KünstlerInnen zeigen, dass die tiefe Kluft zwischen der serbischen und kosovarischen Gesellschaft überwindbar ist, indem das persönliche Umfeld ohne Rücksicht auf die eigene Herkunft betrachtet wird und gemeinsame Problemstellungen und Perspektiven aktiv angesprochen werden. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung heute um 18.00 Uhr im Pressezentrum des Parlaments sprechen die Vizepräsidentin des Forum Alpbach Ursula Schmidt-Erfurth, die Europa-Abgeordnete der Grünen und EP-Berichterstatterin für den Kosovo Ulrike Lunacek und die Vorstandsvorsitzende der ERSTE Stiftung Doraja Eberle. Medienpartner der Veranstaltung ist die Wiener Zeitung.

Besichtigt werden kann die Fotoausstellung vom 15. Februar bis 8. März während der Öffnungszeiten des BesucherInnenzentrums des Parlaments: Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Gezeigt werden Fotos von Arben Llapashtica, Halil Halili, Fitore Syla, Petrit Rrahmani, Berat Murina (alle aus Pristina), Jelena Lucic, Milena Goševski, Rajko Simic, Siniša Mandic und Olivera Indjic (alle aus Belgrad). (Schluss) gs

HINWEIS: Fotos finden Sie nach der Ausstellungseröffnung im Fotoalbum auf www.parlament.gv.at.

