Bergbauindustrie ist erfolgreichste Branche und überflügelt S&P-500 Unternehmen

In den letzten zehn Jahren legten die zehn weltweit erfolgreichsten Bergbauunternehmen jährlich bei Aktienrenditen zu. Diese waren doppelt so hoch wie der Industriedurchschnitt.

Wien (OTS) - Während die S&P-500-Unternehmen sich zwischen 2001 und 2011 mit Aktienrenditen (Total Shareholder Return, TSR) von durchschnittlich 3 Prozent pro Jahr zufriedengeben mussten, erzielte die Bergbauindustrie im Schnitt 18 Prozent. Noch bemerkenswerter war der durchschnittliche TSR der zehn führenden Unternehmen in dieser Industrie, der im gesamten Zeitraum 39 Prozent erreichte.

Für diesen Erfolg waren neben der explodierenden Nachfrage nach Rohstoffen in Schwellenländern wie China vor allem ein ausgezeichnetes Kapitalmanagement, striktes Kostenmanagement und eine konsequente Marktorientierung verantwortlich. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie Value Creation in Mining 2012: Taking the Long-Term View in Turbulent Times der Boston Consulting Group (BCG).

Die BCG-Experten nahmen die Aktienrenditen von 34 großen Bergbauunternehmen unter die Lupe. Zugleich analysierten sie die Performancetreiber in der ersten und zweiten Hälfte der Dekade, die sich im Hinblick auf die makroökonomischen Bedingungen ganz wesentlich unterschieden, und ermittelten so vier kritische langfristige Erfolgsfaktoren. "Langfristige Maßnahmen setzen zu können wird für die Bergbauunternehmen in Zukunft erfolgsentscheidend sein", sagt Roland Haslehner, BCG-Partner und Industrieexperte bei BCG. "Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten im Markt, der zunehmend schwierigeren wirtschaftlichen Situation der Branche und der wachsenden sozialen und politischen Risiken in den Rohstoffländern werden solche Maßnahmen immer wichtiger."

Erfolgsfaktor: Smarte finanzielle Maßnahmen

Die Ertragszuwächse aufgrund steigender Rohstoffpreise machten im Beobachtungszeitraum knapp 14 der durchschnittlich 18 TSR-Prozentpunkte in der Industrie aus. Für die restlichen 4 Prozentpunkte waren Produktionssteigerungen (5), Margenerhöhungen (6) und Cashflow-Beiträge (1) verantwortlich, denen rückläufige Investorenerwartungen gegenüberstanden (- 8 Prozentpunkte).

Der signifikant höhere TSR der Top Ten (39 Prozent pro Jahr - mehr als doppelt so viel wie im Industriedurchschnitt) resultiert zum Teil aus geschicktem Management der Kapitalaufwendungen, das zu besseren Cashflows führte, zum Teil aus geringerer Aufnahme von Fremd- und Eigenkapitalaufnahme. Einen weiteren wichtigen Beitrag leistete das robuste organische Wachstum, das vor dem Hintergrund hoher Rohstoffpreise die Gewinne schnell steigen ließ. Und schließlich trugen die Erfolgsbilanz und die starke Wertschaffung der Top Ten dazu bei, dass die Bewertungsmultiples in der gesamten Dekade auf einem gesunden Niveau blieben. "Bemerkenswert ist, dass der Erfolg nicht von der Art des Rohstoffs abhängig war", erläutert Haslehner. "Zu den Top Ten zählen Unternehmen, die alle Arten von Mineralien fördern, von Gold und Kupfer bis hin zu Kohle und Industriemineralien."

Vier Wertschaffungshebel langfristig bedeutsam

Die Erfolgsfaktoren für die Top Ten deuten darauf hin, dass bestimmte Fähigkeiten und Strategien, die im Hinblick auf Wertschaffung schon immer wichtig waren, angesichts der neuen Herausforderungen weiter an Bedeutung gewinnen werden. Vier Managementhebel können bei konzertierter Anwendung zu einer soliden Finanzperformance und dauerhaftem Wettbewerbsvorteil beitragen.

Beim ersten Hebel handelt es sich um regelmäßige Überprüfungen und Belastungstests der Wertschaffungsstrategie. Kapitalallokation und Portfoliomanagement der Unternehmen müssen stimmen. Und was noch wichtiger ist: Wertschaffung und Risiken müssen systematisch und für verschiedene Investitionsoptionen betrachtet werden, damit man sicher sein kein, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Der zweite Hebel betrifft das proaktive und kontinuierliche Management von Länderrisiken und Stakeholder-Relations - nicht nur in der Erschließungsphase, sondern während des gesamten Lebenszyklus der Projekte.

Beim dritten Hebel geht es darum, die Erfolgswahrscheinlichkeit von Projekten zu erhöhen. Projekte sind in der Ausführung komplexer, Megaprojekte zur Norm geworden. Entscheidend für das Gelingen sind unter anderem eine solide Projektsteuerung, straffe Ressourcenplanung und eine gesamthafte Überwachung der Projektpipeline.

Der vierte Hebel - die Entwicklung eines operativen Systems mit vielen Vorteilen - umfasst eine Reihe von Strategien, mit denen man den Auswirkungen unsicherer Nachfrage, steigender Kosten, immer schwierigerer wirtschaftlicher Bedingungen und rückläufiger Arbeitsproduktivität entgegenwirken kann. Solche Strategien reichen von der Realisierung von Skalenvorteilen im Einkauf bis zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit und der Schaffung von Vorteilen auf der Personalseite.

"Besonders wichtig bei alledem ist, dass Unternehmen mehrere Szenarien betrachten - und dass sie ihre Beweglichkeit und ihre Anpassungsfähigkeit verbessern", empfiehlt Roland Haslehner.

