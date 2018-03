FPK-Darmann: SPÖ bei Wahlkampflüge ertappt

Mit getürkter Rechnung Stimmung machen

Klagenfurt (OTS) - "Erneut bröckelt bei SPÖ-Spitzenkandidat Peter Kaiser die Maske des biederen und ehrlichen Wahlkämpfers. Er ist bei einer üblen Wahlkampflüge ertappt worden. Kaiser versuchte am 28. Jänner mit einer falschen Kostenvorschreibung von 484 Euro Stimmung gegen den Pflegeregress zu machen. Korrekt wären es 36 Euro. An diesem Tag war aber diese falsche Rechnung offiziell noch gar nicht auf der Welt. Sie wurde erst am 1. Februar verschickt", teilt FPK-Klubobmann Gernot Darmann mit.

Hier sei offenbar etwas in der SPÖ-Giftküche zusammengebraut worden und Kaiser habe es vorzeitig ausgeplaudert. Es bestehe jedenfalls der dringende Verdacht, dass zu Propagandazwecken eine getürkte Rechnung angefertigt wurde, um damit die FPK in ein schiefes Licht zu rücken.

"Faktum ist nämlich, dass der Pflegeregress fair und angemessen gestaltet wurde", betont Darmann und untermauert dies mit einem Zitat des Sozialministeriums, das zur Verordnung geschrieben hat: "Im Ergebnis kann bemerkt werden, dass der vorliegende Verordnungsentwurf sichtlich vom Bemühen getragen ist, die Auswirkungen des Kostenersatzes auf die - nunmehr doch vom Kostenersatz betroffenen Personengruppen - möglichst sozial verträglich zu gestalten."

"Das passt der SPÖ Kärnten nicht, sodass sie mit getürkten Unterlagen die Bevölkerung in die Irre führen will", kritisiert Darmann.

Mit von dieser üblen Partie ist wieder einmal SPÖ-Personalvertreter Gernot Nischelwitzer. "Man fragt sich nur, wie viele Untergriffe sich dieser SP-Kandidat noch leisten darf", meint Darmann. Neben der "Pornoaffäre", der jetzt aufgedeckten Stimmungsmache mit einer getürkten Rechnung, sei auch noch die völlig haltlose, von der Staatsanwaltschaft eingestellte, Anzeige gegen einen Kollegen zu erwähnen. Nischelwitzer zeigte diesen mit monatelanger Verspätung wegen angeblicher NS-Wiederbetätigung bei einer Geburtstagsfeier an. Bei dieser Feier war übrigens auch jene Sachbearbeiterin dabei, welche die falsche Kostenvorschreibung erstellt hat. "So schließen sich die SPÖ-Vernaderungskreise", stellt Darmann abschließend fest.

