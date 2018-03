"vokal:theater" im ORF-RadioKulturhaus am 23.2.: Preisträgerkonzert des IGNM-Kompositionswettbewerbs

Wien (OTS) - Der Wiener Jeunesse-Kammerchor und die Internationale Gesellschaft für Neue Musik (IGNM) haben einen Kompositionswettbewerb zur Schaffung neuer Stücke für solistisches Vokalensemble ausgeschrieben. Die acht Siegerwerke werden am Samstag, den 23. Februar im ORF-RadioKulturhaus präsentiert. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Wiener Jeunesse-Kammerchor widmet sich u. a. der Pflege von experimenteller neuer Musikliteratur. In Kooperation mit der IGNM -Sektion Österreich hat der Wiener Jeunesse-Kammerchor einen Kompositionswettbewerb für Vokalensemble ausgeschrieben. Eine international besetzte Jury mit Steven Takasugi (Harvard University), Vykintas Baltakas (Gent) u. a. hat acht Kompositionen in den Sparten Nonsense, Vokal-Musiktheater und "geistliche, nicht-liturgische Musik" ausgewählt, die am 23. Februar vorgestellt werden.

Mit Werken von Mirela Ivicevic, Samuel Gryllus, Dániel Péter Bíró, Benedikt Burghardt, Ming Wang, Brian Harman, Ansgar Beste und Jörg Ulrich Krah bietet das inszenierte Konzert einen Überblick der parallel existierenden kompositorischen, konzeptuellen und ästhetischen Realitäten der Vokalensemble-Musik. Es singt der Wiener Jeunesse-Chor unter der Leitung von Ajtony Csaba.

"vokal:theater" findet am Samstag, den 23. Februar im ORF-RadioKulturhaus statt. Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Wiener Jeunesse-Chor und der IGNM beginnt um 19.30 Uhr. Eintritt:

EUR 22,- ; mit RadioKulturhaus-Vorteilskarte 10% bzw. 30% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

