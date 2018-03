18.02.13 um 19:30 Uhr: EDITA GRUBEROVÁ erstmals via LIVE STREAM aus dem Wiener Musikverein auf www.sonostream.tv

Opernfans weltweit feiern das 45-jährige Bühnenjubiläum der Sopran-Legende LIVE kostenfrei via Internet mit

Wien (OTS) - sonostream.tv freut sich, am 18. Februar 2013 um 19:30 Uhr MEZ den dritten kostenfreien Opern-Livestream in HD auf www.sonostream.tv ankündigen zu dürfen! Aus Anlass ihres 45-jährigen Bühnenjubiläums wird die legendäre Sopranistin KS Edita Gruberová Vincenco Bellini's selten aufgeführte Oper "La Straniera" konzertant im Wiener Musikverein geben. Die gebürtige Slowakin ist eine der berühmtesten und meist gefeierten Koloratursopranistinnen der letzten Jahrzehnte. Sie stand das erste Mal am 18. Februar 1968 als Rosina im Nationaltheater Bratislava auf einer Opernbühne. Abrufbar auf www.sonostream.tv.

Diese konzertante Version der "Straniera" weist eine aufregende Besetzung international bekannter Sängerinnen und Sänger wie Bariton Paolo Gavanelli, Mezzosopranistin Sonia Ganassi, Tenor José Bros sowie aufstrebende junge Talente auf: Tenor Randall Bills, ein Ensemblemitglied der Oper Leipzig, weiters die Bässe Leonard Bernad und Sung Heon Ha. Dirigent Pietro Rizzi wird das Münchner Opernorchester und den Philharmonischen Chor Wien sicher durch den Abend führen.

www.sonostream.tv: seit ihrer Gründung im Oktober 2012 ist sonostream.tv die erste Internet-Plattform in Österreich, die Livestreams aus Oper und klassischer Musik kostenfrei einem weltweiten Publikum zur Verfügung stellt.

sonostream.tv wurde von Samantha Farber, Managing Direktor der in Wien beheimateten Opernagentur sono artists gegründet. Live-Übertragungen via Internet von Opernproduktionen von prestigeträchtigen, aber auch weniger bekannten Wiener Veranstaltungsorten sollen das vielfältige Opernangebot Wiens der Welt zugänglich machen. Partner des dritten Livestreaming-Opernprojektes sind Wien Tourismus und das Hotel Bristol. Dieser Livestream wird von der Stiftung für Oper und Konzert München unterstützt.

