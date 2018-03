Die Spitzenkandidaten der NÖ Landtagswahl 2013 im Gespräch: "Niederösterreich entscheidet - der ORF Niederösterreich berichtet"

Diskussionsrunden von 18. bis 24. Februar auf Radio Niederösterreich, in "Nö heute" und auf noe.orf.at

St. Pölten (OTS) - Im Vorfeld der niederösterreichischen Landtagswahl am 3. März wird das ORF Landesstudio Niederösterreich in Fernsehen, Radio und Internet umfassend über den Wahlkampf und die Angebote der einzelnen Parteien informieren.

*"Radio Niederösterreich spezial" von 18. bis 22. Februar

Zwischen 18. und 22. Februar werden sich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Landtag bzw. im Nationalrat vertretenen Parteien ab 14 Uhr jeweils eine Stunde lang auf Radio Niederösterreich (und im Live-Stream auf noe.orf.at) den Fragen der ORF Niederösterreich-Chefredakteurin, Christiane Teschl, und eines Print-Journalisten stellen. Auch das Publikum kann sich schon im Vorfeld der einzelnen Gespräche über Anrufbeantworter (Telefon 02742 / 24 550) zu Wort melden und Diskussionsbeiträge einbringen.

Und das sind die Teilnehmer an den Gesprächsrunden:

Montag, 18.2.:

Frank Stronach (Team Stronach); Oswald Hicker (Bezirksblätter)

Dienstag, 19.2.:

Madeleine Petrovic (Die Grünen); Michael Jäger (Kurier)

Mittwoch, 20.2.:

Barbara Rosenkranz (FPÖ); Martin Gebhart (NÖN)

Donnerstag, 21.2.:

Josef Leitner (SPÖ); Gernot Buchegger (Kronen Zeitung)

Freitag, 22.2.:

Erwin Pröll (ÖVP); Hubert Wachter (News)

*24. Februar: Große Diskussionsrunde der Spitzenkandidaten

Am Sonntag, 24. Februar findet von 11.05 bis 12.00 Uhr im Landhaus in St. Pölten die große Diskussionsrunde mit der direkten Konfrontation der Spitzenkandidaten statt, moderiert von ORF Niederösterreich-Chefredakteurin Christiane Teschl.

Die Diskussion wird live in ORF 2/N und zeitgleich auf Radio Niederösterreich übertragen und kann im Internet mittels Live-Stream weltweit mitverfolgt werden.

ORF III zeigt diese Diskussion in einer Aufzeichnung am gleichen Tag österreichweit um 18.00 Uhr.

*Reportagen und Service

Über wichtige Fragen zur Landtagswahl sind in den Tagen vor der Wahl auf Radio Niederösterreich, in "Nö heute" sowie im Internet auf noe.orf.at zahlreiche Service-Beiträge vorgesehen: Dabei geht es u.a. um die Themen Wahlkarten und Briefwahl sowie die formalen Notwendigkeiten für die Stimmabgabe.

*SMS-Wahlservice unter 0821 20 11 20

Zur Landtagswahl bietet der ORF Niederösterreich auch ein eigenes SMS-Service an, mit dessen Hilfe Interessierte am Wahltag ganz aktuell über die Ergebnisse informiert werden:

Nach Anmeldung unter der kostenpflichtigen Nummer 0821 20 11 20 mit dem Wort WAHL (pro SMS 20 Cent) werden wunschgemäß die erste Hochrechnung und/oder das vorläufige Endergebnis einer Gemeinde auf das Mobiltelefon übermittelt.

*3. März: Aktuelle Berichterstattung in TV, Radio und Internet

Am Wahlsonntag, 3. März, werden die Redakteure des Landesstudios in ausführlich über den Wahlsonntag in Niederösterreich berichten.

Fernsehen:

*Die erste Hochrechnung wird um 17.00 Uhr im Rahmen einer verlängerten "Zeit im Bild" in ORF 2 präsentiert. Danach gibt es im Rahmen der Fernseh-Berichterstattung zu den Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten zahlreiche weitere aktuelle Ergebnisse und erste Reaktionen aus Niederösterreich.

*Schließlich folgen ab 18.30 Uhr im Rahmen einer regionalen Sondersendung und dann um 19.00 Uhr in "Nö heute", jeweils in ORF 2/N, ausführliche Berichte und Reportagen, Trends, Detailergebnisse aus den Bezirken und Gemeinden und schließlich das vorläufige Endergebnis. Dazu gibt es Interviews mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, Live-Schaltungen in die Parteizentralen und Analysen von Experten.

Radio:

*Auch Radio Niederösterreich steht in einer Sondersendung zur Landtagswahl von 16 bis 20 Uhr ganz im Zeichen der Wahlentscheidung -mit ausführlichen Informationen zur vollen und zur halben Stunde, der ersten Hochrechnung um 17 Uhr, weiteren Hochrechnungen, Detailergebnissen, Reportagen aus allen Landesvierteln sowie dem vorläufigen Endergebnis. Dazu kommen Reaktionen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten und die der wahlwerbenden Parteien.

Alle Gemeindeergebnisse und die Vergleichszahlen zur Landtagswahl 2008 finden sich im Internet unter noe.orf.at.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

Tel.: 02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at