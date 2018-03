EANS-Stimmrechte: K+S Aktiengesellschaft / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Mitteilung nach § 25a Abs. 1 WpHG (Finanz-/sonstige Instrumente)

Wir haben die folgenden Mitteilungen nach § 25a Abs. 1 WpHG am 08.02.2013 erhalten:

Emittent:

K+S Aktiengesellschaft

Bertha-von-Suttner Str. 7

34131 Kassel

Deutschland

1.

Mitteilungspflichtiger: Merrill Lynch Europe Plc

Staat: UK

Sitz: London

Art der Schwellenberührung: Schwellenunterschreitung

Betroffene Meldeschwelle: 5%

Datum der Schwellenberührung: 01.02.2013

Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil:

1,64% (entspricht: 3.147.153 Stimmrechten)

bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten i.H.v. 191.400.000

Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten) Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:

0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten) Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 0,00% (entspricht: 0 Stimmrechten)

Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

Kette der kontrollierten Unternehmen: Merrill Lynch International, ML UK Capital Holdings, Merrill Lynch Holdings Ltd, Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

13.01.2014, Verfall: 13.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

16.01.2014, Verfall: 16.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: Right of use as prime broker, Fälligkeit: Upon cancellation, Verfall: n/a

2.

Mitteilungspflichtiger: Merrill Lynch Holdings Ltd

Staat: UK

Sitz: London

Art der Schwellenberührung: Schwellenunterschreitung

Betroffene Meldeschwelle: 5%

Datum der Schwellenberührung: 01.02.2013

Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil:

1,64% (entspricht: 3.147.153 Stimmrechten)

bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten i.H.v. 191.400.000

Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten) Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:

0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten) Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 0,00% (entspricht: 0 Stimmrechten)

Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

Kette der kontrollierten Unternehmen: Merrill Lynch International, ML UK Capital Holdings

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

13.01.2014, Verfall: 13.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

16.01.2014, Verfall: 16.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: Right of use as prime broker, Fälligkeit: Upon cancellation, Verfall: n/a

3.

Mitteilungspflichtiger: Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings Staat: UK

Sitz: London

Art der Schwellenberührung: Schwellenunterschreitung

Betroffene Meldeschwelle: 5%

Datum der Schwellenberührung: 01.02.2013

Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil:

1,64% (entspricht: 3.147.153 Stimmrechten)

bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten i.H.v. 191.400.000

Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten) Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:

0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten) Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 0,00% (entspricht: 0 Stimmrechten)

Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

Kette der kontrollierten Unternehmen: Merrill Lynch International, ML UK Capital Holdings, Merrill Lynch Holdings Ltd

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

13.01.2014, Verfall: 13.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

16.01.2014, Verfall: 16.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: Right of use as prime broker, Fälligkeit: Upon cancellation, Verfall: n/a

4.

Mitteilungspflichtiger: Merrill Lynch International

Staat: UK

Sitz: London

Art der Schwellenberührung: Schwellenunterschreitung

Betroffene Meldeschwelle: 5%

Datum der Schwellenberührung: 01.02.2013

Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil:

1,64% (entspricht: 3.147.153 Stimmrechten)

bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten i.H.v. 191.400.000

Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0% (entspricht: 0 Stimmrechten) Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:

0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0% (entspricht: 0 Stimmrechten) Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 0,00% (entspricht: 0 Stimmrechten)

Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

Kette der kontrollierten Unternehmen: -

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

13.01.2014, Verfall: 13.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

16.01.2014, Verfall: 16.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: Right of use as prime broker, Fälligkeit: Upon cancellation, Verfall: n/a

5.

Mitteilungspflichtiger: ML UK Capital Holdings

Staat: UK

Sitz: London

Art der Schwellenberührung: Schwellenunterschreitung

Betroffene Meldeschwelle: 5%

Datum der Schwellenberührung: 01.02.2013

Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil:

1,64% (entspricht: 3.147.153 Stimmrechten)

bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten i.H.v. 191.400.000

Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten) Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:

0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten) Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 0,00% (entspricht: 0 Stimmrechten)

Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

Kette der kontrollierten Unternehmen: Merrill Lynch International

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

13.01.2014, Verfall: 13.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

16.01.2014, Verfall: 16.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: Right of use as prime broker, Fälligkeit: Upon cancellation, Verfall: n/a

6.

Mitteilungspflichtiger: Merrill Lynch International Incorporated Staat: United States

Sitz: Wilmington, DE

Art der Schwellenberührung: Schwellenunterschreitung

Betroffene Meldeschwelle: 5%

Datum der Schwellenberührung: 01.02.2013

Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil:

1,64% (entspricht: 3.147.153 Stimmrechten)

bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten i.H.v. 191.400.000

Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten) Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:

0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten) Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 0,00% (entspricht: 0 Stimmrechten)

Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

Kette der kontrollierten Unternehmen: Merrill Lynch International, ML UK Capital Holdings, Merrill Lynch Holdings Ltd, Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings, Merrill Lynch Europe Plc, Merrill Lynch International Holdings plc

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

13.01.2014, Verfall: 13.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

16.01.2014, Verfall: 16.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: Right of use as prime broker, Fälligkeit: Upon cancellation, Verfall: n/a

7.

Mitteilungspflichtiger: Merrill Lynch International Holdings Inc Staat: United States

Sitz: Wilmington, DE

Art der Schwellenberührung: Schwellenunterschreitung

Betroffene Meldeschwelle: 5%

Datum der Schwellenberührung: 01.02.2013

Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil:

1,64% (entspricht: 3.147.153 Stimmrechten)

bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten i.H.v. 191.400.000

Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:

Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,80% (entspricht: 1.526.064 Stimmrechten) Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:

0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten)

davon unmittelbar gehalten: 0,85% (entspricht: 1.621.089 Stimmrechten) Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 0,00% (entspricht: 0 Stimmrechten)

Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

Kette der kontrollierten Unternehmen: Merrill Lynch International, ML UK Capital Holdings, Merrill Lynch Holdings Ltd, Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings, Merrill Lynch Europe Plc

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

13.01.2014, Verfall: 13.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: OTC Swap, Fälligkeit:

16.01.2014, Verfall: 16.01.2014

ISIN oder Bezeichnung des (Finanz-/sonstigen) Instruments: Right of use as prime broker, Fälligkeit: Upon cancellation, Verfall: n/a

Emittent: K+S Aktiengesellschaft Bertha-von-Suttner-Straße 7 D-34131 Kassel Telefon: +49 (0)561 9301-1460 FAX: +49 (0)561 9301-2425 Email: investor-relations @ k-plus-s.com WWW: http://www.k-plus-s.com Branche: Chemie ISIN: DE000KSAG888 Indizes: DAX, Midcap Market Index, CDAX, Classic All Share, HDAX, Prime All Share Börsen: Regulierter Markt: Hannover, Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Kai Kirchhoff

Telefon: +49(0)561-9301-1885

E-Mail: kai.kirchhoff @ k-plus-s.com