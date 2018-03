WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Der Irland-Deal, der allen nützt - von Hans Weitmayr

Auch die Kernländer der Eurozone profitieren vom Nachgeben der EZB

Wien (OTS) - Es war vielleicht nur ein kleiner Schritt für eine Ratingagentur, aber ein durchaus großer Sprung nach vorne für Irland:

Mit der Verbesserung des Rating-Ausblicks durch Standard & Poor's (S&P) von "Negative" auf "Stable" wurde zwar die Rating-Klasse an sich nicht verändert, zum ersten Mal gibt es aber für den Finanzmarkt ein quasi offizielles Signal, dass das Drehen der Abwärtsspirale im irischen Fall vorerst einmal gestoppt ist.

Was auf den ersten Blick entmutigen mag, ist S&Ps Argument für den leicht verbesserten Ausblick: Dieses beruht rein auf dem Verhandlungsergebnis, das die Regierung mit der EZB im Bezug auf die Rückzahlung von Schulden erzielt hat, die Irland zur

Rettung des eigenen Bankensystems hat aufnehmen müssen. Skeptiker mögen meinen, dass hier also zum einen eine EZB-Schwäche und zum anderen ein profaner Finanztrick S&P geblendet haben mögen. Tatsächlich sind beide Befürchtungen leicht zu zerstreuen.

Dass die EZB nachgegeben hat, hat in Wirklichkeit allen Beteiligten -egal ob direkt oder indirekt - genützt. Denn durch das ausverhandelte Umschulden der EZB-Schuldscheine in länger laufende Papiere wird die Basis ja nicht verändert, es schmälert sich nur der Ertrag, der umso höher ist, je höher das Risiko für einen Zahlungsausfall erscheint. Irland hat sich in den vergangenen Monaten gut erholt, die Renditen auf den Sekundärmärkten sind zurückgegangen, das spiegelt die positivere Einstellung der Märkte wider. Eine sture EZB hätte jetzt darauf verweisen können, dass auch im freien Markt Kupons auf Anleihen in der Regel nicht verändert werden - sonst hätte das ganze System ja keinen Sinn. Dass sie das nicht getan hat, zeigt schlicht, dass sie eben kein normaler Marktteilnehmer ist und dass sie, solange keine Verluste entstehen, im Rahmen ihres Mandats auf das Allgemeinwohl zu achten hat. Irlands Refinanzierungslast wird auf diesem Weg gemildert, eine Rückkehr an die Kapitalmärkte erleichtert, der Weg Richtung wirtschaftlicher Genesung ein weiteres Stück zurückgelegt.

Und die mittelbar Beteiligten? Gehören ebenfalls zu den Profiteuren. Jede Stabilisierung der Eurozone verbessert das Standing der Region und verbilligt so die Refinanzierung der einzelnen Staaten. Das gilt vor allem für die Peripherieländer. Für Kernländer wie Österreich erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Eurorettung mitsamt ihren Rettungsschirmen doch zu keinem Fass ohne Boden wird und das Projekt der Eurozone doch nicht als Eintagsfliege in die Geschichtsbücher eingeht.

