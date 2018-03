"Am Punkt" mit Meinrad Knapp - Thema: Der Papst geht - Kurswechsel in der katholischen Kirche?

Mittwoch, 13. Februar 2013, 23.10 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Erdbeben im Vatikan: Völlig überraschend kündigt Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt an. Was steht hinter diesem ungewöhnlichen Schritt? Zum letzten Mal ist ja ein Papst vor über 700 Jahren zurückgetreten. Folgt auf den konservativen Benedikt jetzt ein Reformer? Viele Katholiken wünschen sich eine offenere, modernere Kirche. Die Anhänger des Papstes fordern dagegen, dass kirchliche Traditionen und Werte erhalten bleiben. Der Papst geht - Kurswechsel in der katholischen Kirche?

Darüber diskutiert Meinrad Knapp live im Studio mit Paul Wuthe (Österreichische Bischofskonferenz), mit Hans Peter Hurka (Vorsitzender der Plattform "Wir sind Kirche"), mit Andreas Khol (Seniorenbund-Obmann ÖVP), sowie mit Niko Alm (Die Konfessionsfreien/Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien). Im Analysestudio ist Dietmar Neuwirth von der Tageszeitung "Die Presse" zu Gast.

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz. Diese Woche ist - unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Hat Papst Benedikt in seiner Funktion als Kirchenoberhaupt der röm.-kath. Kirche gute Arbeit geleistet?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

Rückfragen & Kontakt:

ATV Privat TV GmbH & Co KG

Alexandra Damms, Leiterin Presse & PR / Pressesprecherin

Tel.: +43-(0)1-21364 - 750

alexandra.damms @ atv.at

www.atv.at