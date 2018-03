Wiener FP-Seniorenring lud zu Veranstaltung ins Zentrum rechtsextremer Weltanschauung!

PVÖ-Lindenmayr: Ewiggestrige Beschwörungen für Menschen nicht zukunftsfähig

Wien (OTS/SPW) - "Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass der Wiener Seniorenring - eine Vorfeldorganisation der FPÖ - mit extrem rechtem, ewiggestrigem Gedankengut liebäugelt, so wurde dieser einmal mehr gestern, Montag (11.), mit einer stattgefundene Veranstaltung dieser Organisation im "Haus der Heimat" geliefert", stellte Dienstag der Landessekretär des Wiener PVÖ, Landtagsabgeordneter Siegi Lindenmayr, fest.****

"Das Haus der Heimat gehört den Österreichischen Landsmannschaften, die fest in der rechtsextremen Szene verankert sind", erläuterte Lindenmayr. Zudem sei der Veranstalter des Vortragsabends über Operngeschichte, der 'neue Klub', bekannt dafür, dem 'Who-is-Who' rechtsextremer Ewiggestriger eine Plattform in Form von Einladungen zu bieten," so der PVÖ-Landessekretär weiter. Auch der Vortragende der Montag-Veranstaltung sei in der Szene kein Unbekannter, schreibe er doch regelmäßig für den "Eckhart" (früher Eckhartsboten), gewissermaßen das Zentralorgan der Landsmannschaften, so Lindenmayr.

"Statt sich als angebliche Interessensorganisation der SeniorInnen um die tatsächlichen Anliegen und Nöte der älteren Generation zu kümmern, versucht der Wiener Seniorenring offensichtlich, einen Werbefeldzug unter den älteren Menschen in einem durch seine äußerst rechten Positionen bekannten Vereinshaus durchzuführen. Ewiggestrige, rückwärtsgewandte Beschwörungen sind aber in keiner Weise für die Menschen zukunftsfähig, weil sie - wie die Geschichte lehrt - kein einziges Problem lösen", schloss Lindenmayr. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Wien

Telefon: (01) 319 40 12

E-Mail: wien @ pvoe.at