Anteil von Vermögenssteuern in Österreich noch weiter gesunken - OECD-Bericht unterstreicht AK-Forderungen

Linz (OTS) - Ein aktueller Bericht der OECD bestätigt einmal mehr die Steuer-schieflage in Österreich. Beim Anteil vermögensbezogener Steuern am gesamten Steueraufkommen liegt Österreich unter den Ländern der OECD auf dem vorletzten Platz, weit unter dem OECD-Durchschnitt von 5,4 Prozent. Von 2010 auf 2011 ist dieser Anteil sogar noch weiter gesunken: von rund 1,3 auf 1,2 Prozent. Die Besteuerung von Arbeit und Konsum fällt im internationalen Vergleich hingegen überdurchschnittlich hoch aus.

"Statt mit höherer Mehrwertsteuer die Konsumenten/-innen zu belasten, wie kürzlich die Wirtschaftskammer forderte, sollten die Millionen- und Milliardenvermögen endlich einen gerechten Beitrag leisten", fordert AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Die Zahlen aus dem Bericht der OECD, Revenue Statistics (1965-2011) verdeutlichen: Einen noch geringeren Anteil vermögensbezogener Steuern am gesamten Steueraufkommen als Österreich wies im Jahr 2011 unter den OECD-Ländern nur Estland auf. Deutschland hatte beispielsweise mit 2,4 Prozent einen doppelt so großen Anteil wie Österreich. In einigen angloamerikanischen Ländern gibt es sogar Anteile von über zehn Prozent.

Die absoluten Einnahmen an vermögensbezogenen Steuern sind in Österreich von 2010 bis 2011 mit je rund 1,6 Mrd. Euro nahezu gleichgeblieben und und das trotz steigender Vermögenswerte. Deshalb hat der Anteil vermögensbezogener Steuern auch in Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) abgenommen: von 0,54 Prozent im Jahr 2010 auf nunmehr 0,52 Prozent im Jahr 2011. Damit führt Österreich leider weiter die Entwicklung der letzten 30 Jahre fort. Noch 1980 wies Österreich einen Anteil vermögensbezogener Steuern am BIP von rund 1,1 Prozent auf. Seither hat er kontinuierlich abgenommen.

Damit läuft Österreich gegen den internationalen Trend:Im Schnitt der OECD Länder hat der Anteil vermögensbezogener Steuern am BIP seit 1980 sogar von rund 1,6 Prozent auf 1,8 Prozent 2010 zugenommen. Während sich also in Österreich der Anteil mehr als halbiert hat, ist er im Schnitt der OECD sogar gestiegen.

AK Präsident Kalliauer kritisiert den weiteren Rückgang des An-teils vermögensbezogener Steuern am gesamten Steueraufkommen Ös-terreichs scharf. Trotz steigender Vermögenswerte tragen vermö-gensbezogene Steuern immer weniger zur Finanzierung des Gemein-wohls bei, während die Steuern auf Arbeit und Konsum im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch ausfallen. Kein Wunder also, dass auch die OECD für Österreich eine "beschäftigungs-und wachstumsfördernde Steuerstruktur" fordert.

"Eine Vermögensteuer auf Privatvermögen von mehr als einer Million Euro netto kann einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Steuereinnahmen sollen zur Finanzierung öffentlicher Investitionen und zur Absenkung des viel zu hohen Mindeststeuersatzes bei der Lohnsteuer verwendet werden. Das kurbelt die Konjunktur an und schafft Arbeitsplätze", sagt Kalliauer.

