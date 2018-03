Österreicher stärken Gesundheitsreform den Rücken

Mehrheit für Reform aber auch für bessere Informationspolitik

St. Pölten (OTS) - Eine brandaktuelle, repräsentative Umfrage von OEKONSULT und der NÖ Patientenanwaltschaft zeigt: Sieben von zehn Österreichern stehen der Gesundheitsreform positiv gegenüber, ebenso viele glauben nicht an einen Kahlschlag bei den Leistungen. Patientenanwalt Gerald Bachinger: "Einmal mehr zeigt sich, dass man -der Panikmache der Ärztekammer zum Trotz - den Menschen in Österreich nichts vormachen kann. Sie schätzen den hohen Standard in der Gesundheitsversorgung, sehen aber auch ganz klar, dass dieser nur mit Reformen gehalten und verbessert werden kann."

Wichtigstes Anliegen bei der Reform ist den Menschen die Stärkung des ambulanten Bereiches, also der "Hausarztpraxis neu" und der Landärzte. Eine schlankere Krankenkassen-Verwaltung und mehr Präventionsprogramme folgen auf der Wunschliste.

Und wie schon in früheren Umfragen bestätigt sich auch diesmal: die Österreicher wollen keine "Kampfzone Gesundheitswesen". Sechs von zehn Befragten fordern die Ärzteschaft auf, konstruktiv an der Reform mitzuwirken und sogar 87% verlangen "Hochdruck" bei der Umsetzung.

Tempo & Transparenz

"Doch kein Licht ohne Schatten", so Joshi M.A. Schillhab, Managing Director von OEKONSULT: "Knapp 76% der Befragten fordern bessere und verständlichere Informationen zu den Reformvorhaben, satte 82% bemängeln, dass die Anliegen der Patienten bisher zu wenig Gehör gefunden haben und neun von zehn Österreichern wollen ständig und umfassend über die Fortschritte und Maßnahmen der Gesundheitsreform informiert werden."

