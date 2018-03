"EUROPAs Beste" 2013: Gastronomische Spitzenbesetzung sorgt für Genussfeuerwerk

Genuss-Event findet am 9. Juni vor Antwerpen statt

Beliebtes Gourmet-Highlight an Bord der EUROPA

Höhepunkt der Kreuzfahrt von Lissabon nach Hamburg

Exklusives Vorprogramm in Kooperation mit dem Bayerischen Hof

Am 9. Juni 2013 gehen nicht nur am Nachthimmel vor Antwerpen, sondern auch kulinarisch gesehen erneut die Sterne auf. Zum jährlich stattfindenden Gourmetevent "EUROPAs Beste" kommen wieder mehr als 30 Stars unter Europas Köchen, Winzern, Fromagiers, Pâtissiers und Chocolatiers zusammen, um die Gäste mit ihren raffinierten Kreationen zu verwöhnen. MS EUROPA-Küchenchef Stefan Wilke heißt dafür die Gourmet-Elite an Bord des Flaggschiffs von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten willkommen, um ein Fest der Sinne zu entzünden.

Jedes Jahr sorgen renommierte Spitzenköche auf den Gourmetreisen der EUROPA für genussreiche Vielfalt. Gleich mehrere Top-Akteure der internationalen Gastronomie sind hingegen bei dem Genussevent "EUROPAs Beste" an Bord vertreten. An einem Abend können sich dann die Gäste von kulinarischen Köstlichkeiten und einmaligem Ambiente auf dem Lido Deck verzaubern lassen. Die Teilnehmer sind in diesem Jahr:

Gastköche:

Stefan Wilke, MS EUROPA Dieter Müller, Restaurant Dieter Müller, MS EUROPA Karlheinz Hauser, Restaurant Seven Seas, 2 Michelin Sterne, 3 Gault-Millau-Hauben, Deutschland Heinz Wehmann, Landhaus Scherrer, 1 Michelin Stern, 2 Gault-Millau-Hauben, Deutschland Johanna Maier, Restaurant Johanna Maier & Söhne, 2 Michelin Sterne, 3 Gault-Millau-Hauben, Österreich André Jaeger, Restaurant Fischerzunft, 1 Michelin Stern, 4 Gault-Millau-Hauben, Schweiz Steffen Mezger, Bayerischer Hof, 1 Michelin Stern, 3 Gault-Millau-Hauben, Deutschland Olivier de Vinck, Restaurant Kommilfoo, 1 Michelin Stern, 2 Gault-Millau-Hauben, Belgien Harald Wohlfahrt, Restaurant Schwarzwaldstube, 3 Michelin Sterne, 4 Gault-Millau-Hauben, Deutschland Douce Steiner, Restaurant Hirschen, 2 Michelin Sterne, 3 Gault-Millau-Hauben, Deutschland Michael Hoffmann, Restaurant Margaux, 1 Michelin Stern, 3 Gault-Millau-Hauben, Deutschland

Winzer:

Weingut Schneider Schlossgut Diel Prinz von Hessen Weingut Heger Weingut Dönnhoff Weingut Bründelmayer Weingut Torres Weingut Schloss Gobelsburg

Weitere Teilnehmer:

Otto Gourmet BOS Food Giovanni L. Patisserie Walter Finca Marina Van Nahmen Becking Kaffee Veronique Witzigmann Fromagier Antony Caviar House & Prunier Piekfeine Brände

Die gesamte Gourmet-Kreuzfahrt mit der EUROPA führt vom 30.05. bis 12.06.2012 von Lissabon über St.-Jean-de-Luz, Bordeaux, St.-Malo, Honfleur, Antwerpen und Amsterdam nach Hamburg und kostet inkl. Fluganreise ab Deutschland ab 4.980,- Euro pro Person. Das Event "EUROPAs Beste" findet in diesem Rahmen am 9. Juni vor Antwerpen statt.

Kooperation - "MS EUROPA meets Bayerischer Hof":

Wer seine Reise bereits genussvoll beginnen möchte, kann schon am 29. Mai 2013 ein exklusives 5-Gänge-Menü mit korrespondierenden Weinen im Restaurant "Atelier" im Bayerischen Hof genießen. Nach dem kulinarischen Auftakt geht es dann an Bord der EUROPA zu 13 weiteren Tagen voller Gaumenfreuden. Das einmalige Vorprogramm inkl. Flug ab München gibt es ab einem Aufpreis von 350 Euro pro Person.

Informationen zu Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unter www.hlkf.de - Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hlkf.de/presse - Neu: PASSAGEN.tv unter www.hlkf.de/passagentv

