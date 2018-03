BZÖ-Bucher: Team Stronach möchte Billigdiesel-Tankstellen zusperren und meint, Kärnten ist korrupter als alle anderen

"Internet-Portal enttarnt wahre Pläne und Absichten von Team Stronach und ÖVP"

Klagenfurt (OTS) - "Während die ÖVP Kärnten einen sozialen Kahlschlag plant und den unsozialen Pflegeregress nicht abschaffen will, spricht sich das Team Stronach überhaupt gleich dafür aus, die bewährten Billigdiesel-Tankstellen des Landes Kärnten zuzusperren", darauf macht heute BZÖ-Bündnisobmann und BZÖ-Spitzenkandidat Josef Bucher aufmerksam und verweist diesbezüglich auf "online-wahlhelfer" auf der Homepage der "Wiener Zeitung". Dort habe so manche Kärntner Partei erstaunliche Antworten gegeben, "die deren wahre Absichten und Pläne enttarnt", wie Bucher feststellt. So habe etwa das Team Stronach auf die Frage, ob Korruption in Kärnten stärker ausgeprägt sei als in anderen Bundesländern glatt mit "eher ja" geantwortet und es überdies auch bejaht, dass das Kärntner Jugendstartgeld sich nicht bewährt habe.

"Die Kärntnerinnen und Kärntner werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen, dass das Team Stronach ganz offensichtlich eine schlechte Meinung vom eigenen Heimatland hat und meint, Kärnten ist korrupter als alle anderen. Und die Wählerinnen und Wähler werden es richtig zu bewerten wissen, dass das Team Stronach zusammen mit der ÖVP erfolgreiche soziale Maßnahmen abschaffen will", zeigt sich der BZÖ-Bündnisobmann überzeugt und empfiehlt, selbst einen Blick auf "online-wahlhelfer" der "Wiener Zeitung" zu werfen, deren Zweck es sei, eine Entscheidungshilfe für die Wählerinnen und Wähler zu sein. Bucher: "Diverse Antworten der Parteien bergen noch so manche Überraschung in sich, während das BZÖ beweist, dass es seiner Linie treu bleibt."

MEDIENSERVICE: Link zu "online-wahlhelfer" der "Wiener Zeitung":

http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wahlen/landtagswahlen/521957_Wen-soll-man-waehlen.html

