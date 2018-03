ÖSTERREICH: Stenzel will Alkohol-Verbot in Wiener Innenstadt

Bezirksvorsteherin: "Ich fordere Alkohol-Verbot in kritischen Vierteln"

Wien (OTS) - Die Bezirksvorsteherin des 1. Wiener Bezirks sorgt wieder einmal für Aufregung: Im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntagsausgabe) fordert ÖVP-Politikerin Ursula Stenzel ein Alkohol-Verbot in der Wiener Innenstadt: "Ich fordere ein Alkohol-Verbot in kritischen Vierteln."

Konkret will Stenzel ein Alkohol-Verbot im "Bermuda-Dreieck, am Schwedenplatz und am Morzinplatz" einführen. "Dort beschweren sich die Bewohner über Auswüchse der Nachtszene wie Lärm, Erbrechen und Urinieren. Auch für Touristen ist das kein schönes Bild."

Laut Stenzel soll das Alkohol-Verbot von der Polizei oder einem eigenen Wachdienst kontrolliert werden: "In Graz und Salzburg funktioniert das ja auch."

Stenzel fordert nun eine Verordnung der Stadtregierung.

