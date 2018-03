Industrie zu EU-Budget: Unzureichende Ausrichtung auf Wachstumsstärkung und Förderung der Wettbewerbsfähigkeit

IV-Präsident Kapsch: Mehrjähriger Finanzrahmen Signal für Handlungsfähigkeit der Union - Nicht nachvollziehbar, warum bei Zukunftsinvestitionen eingespart wurde

Wien (OTS/PdI) - Als "unzureichend" hinsichtlich der notwendigen Ausrichtung auf Wachstumsstärkung und Wettbewerbsfähigkeit Europas bewertet der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Mag. Georg Kapsch heute, Freitag, die Einigung der europäischen Staats- und Regierungschefs auf den mehrjährigen Finanzrahmen der EU 2014-2020. "Im Sinne von Wachstum und damit Arbeitsplätzen in Europa ist das Ergebnis zu wenig. Die Europäische Union muss gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Rahmenbedingungen dafür bieten, dass Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand in Europa erhalten bleiben - dafür braucht die Union Handlungsfähigkeit. Es ist nicht nachvollziehbar, warum gerade bei den Zukunftsinvestitionen wie Forschung und Innovation sowie Infrastruktur mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorschlag der EU-Kommission eingespart werden", betonte der IV-Präsident. Als "enttäuschend" bezeichnete Kapsch die unzureichende Ausrichtung auf Wachstumsfelder und damit mangelnde Förderung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Konkret betreffe dies Infrastrukturinvestitionen durch die "Connecting Europe Facility" sowie die beträchtlichen Kürzungen im Bereich der Innovation etwa bei Horizon 2020, wenngleich die heutige Einigung für den mehrjährigen Finanzrahmen zumindest als Signal für die Handlungsfähigkeit der Union grundsätzlich zu begrüßen sei.

"Durch derartige Entscheidungen verliert Europa beachtlich an Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität gegenüber der globalen Konkurrenz. Nationale Interessen standen hier offensichtlich im Vordergrund", so der IV-Präsident. Die österreichische Industrie erwarte sich hier noch eine Nachbesserung in den kommenden Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament. Kapsch verwies darauf, dass das EU-Budget eine vergleichsweise geringe Gesamthöhe von rund einem Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung der EU aufweise. Aus Sicht der Industrie sei langfristig eine Neuausrichtung des EU-Budgets dringend geboten, indem besonders grenzüberschreitende Investitionen, wirtschaftliche Aufholprozesse und Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit in Europa gefördert werden, anstatt mehrheitlichen Konsumausgaben. "Daher kann auch nicht vor grundlegenden, strukturellen Reformen in der Agrarförderung Halt gemacht werden. Der EU-Haushalt ist essentieller Bestandteil der Identität der Europäischen Union und Ausdruck europäischer Solidarität. Die Hebung der Wachstumspotenziale, Ausbildung der Jugend und Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit müssen dabei im Vordergrund stehen, will Europa sein hohes Wohlstandsniveau behalten", so Kapsch.

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien