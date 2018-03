Rossmann: "Vertane Chance für die Zukunft Europas"

Grüne: "Einigung auf EU-Haushalt zementiert Europas falschen Austeritätskurs auf sieben Jahre"

Wien (OTS) - Nach der Einigung des Europäischen Gipfels über den nächsten EU-Haushalt 2014-2020 erklärt der Grüne Sprecher für Europäische Entwicklung, Bruno Rossmann: "Diese Einigung, die erstmals einen Finanzrahmen gegenüber dem bestehenden kürzt, ist eine vertane Chance für die Zukunft und die Jugend Europas. Es wird auf Jahre hinaus weniger Geld für nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung, Forschung und Innovation sowie zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit geben, während die agrarische Großindustrie weitgehend geschont wird. Diese Strukturen sind für die nächsten Jahre in Stein gemeißelt. Ohne die notwendigen Investitionen in die Zukunft wird die Krise nicht gemeistert werden können, sondern sie wird sich verschärfen und die Akzeptanz der Union schwächen."

"Die von nahezu allen Staats- und Regierungschefs geäußerten Vetodrohungen gleichen einem Jahrmarkt der Egoismen und stehen diametral zur europäischen Idee. Wenn jedes EU-Mitgliedsland nur auf seine eigenen nationalen Interessen schielt, dann kann am Ende des Tages nur ein fauler Kompromiss stehen, der die Lösung der Probleme in die Zukunft verlagert", bemängelt Rossmann. "Dieser Gipfel hat einmal mehr bewiesen, dass dem Feilschen um nationale Rabatte ein Ende gesetzt werden muss. Es ist ein Gebot der Stunde, dass die Finanzierungsbasis des EU-Haushalts dringend auf EU-Eigenmittel umgestellt werden muss", so die Forderung von Rossmann.

"Besonders desaströs ist, dass die Nutznießer dieses Kürzungsbudgets einmal mehr die Agrarindustrie bleibt. Auf dem Rücken der jungen Menschen in Europa sichert sie sich ihre Pfründe", kritisiert Rossmann. "Was bleibt von der viel beschworenen Jugendbeschäftigungsgarantie und von den unzähligen Lippenbekenntnissen zum Pakt für Wachstum und Beschäftigung oder zum Bekenntnis zur Steigerung der Forschungs- und Investitionsausgaben? Nichts. Übrig bleibt ein Austeritätskurs, der noch mehr Menschen in Armut und Arbeitslosigkeit treiben wird und der den Spitzenplatz Europas im Welthandel aufs Spiel setzt.", resümiert Rossmann.

"Jetzt ist das Europäische Parlament als zweites Mitentscheidungsorgan beim EU-Haushalt am Zug, das sich stets für ein höher dotiertes EU-Budget ausgesprochen hat. Es liegt nun an den EU-ParlamentarierInnen doch noch einen Kompromiss aus zu verhandeln, der das Gröbste verhindert", so Rossmann abschließend.

