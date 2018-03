Crowdfinanzierung für Panna-KO Fußball-Arena

Revolutionierung der österreichischen Innovationsfinanzierung startet mit 15. Februar 2013

Wien (OTS) - Einen völlig neuen Weg zur Finanzierung von Fitness und Sport gehen die Betreiber der Panna-KO Fußball-Arena. "Jeder kann Panna-KO spielen, und jeder kann jetzt unser Vorhaben unterstützen -als Panna-KO Crowd-Investor. Wir sind ausgewählter Kandidat für eine Finanzierung auf Österreichs erster Crowdinvesting-Plattform 1000x1000.at", informiert Panna-KO Geschäftsführer Mag. Helmut Hofer.

Fußball aus Argentinien oder Brasilien steht für Spielwitz und Technik. Warum? Weil die Kinder in Südamerika täglich auf der Straße kicken. Panna-KO bringt mit seiner mobilen Arena mit sechs bis zehn Metern Durchmesser das südamerikanische Fußballflair nun nach Österreich. Hofer: "Wir haben die Panna-KO Fußball-Arena bereits erfolgreich eingesetzt und wollen unser Anliegen - mehr Bewegung und Gesundheit für alle - weiter vorantreiben."

Beteiligung an Panna-KO ab 250 Euro

1000x1000.at startet jetzt voll durch und strebt eine Revolutionierung der österreichischen Innovationsfinanzierung an. Mikroinvestoren können sich mit Summen zwischen 250 und 5.000 Euro an ausgewählten Unternehmen beteiligen und im 1000x1000.at Netzwerk an der Realisierung innovativer Geschäftsideen partizipieren. Die gesamte Finanzierung ist aus rechtlichen Gründen mit EUR 100.000 beschränkt. Innovative Unternehmen - wie zum Beispiel Panna-KO -haben somit neben Risikokapital auch ein dichtes Netzwerk an Mitdenkern und Unterstützern an Bord.

Zwt.: Michael Konsel als sportlicher Schirmherr - 15. Februar Finanzierungsstartschuss

Als sportlichen Schirmherrn konnten Hofer und sein Team die Torhüterlegende Michael Konsel gewinnen. Das gemeinsame Ziel: In der Schule, in vielen Betrieben, auf jeder Veranstaltung verbinden Kinder und Erwachsene in der Panna-KO-Arena Geschicklichkeit und Spielwitz auf engstem Raum mit einzigartigem Fitnesstraining. "Kinder powern sich in ein paar Minuten Panna-KO-Match völlig aus, Jugendliche und Erwachsene finden Spiel, Spaß und Competition, Veranstalter werten ihr Event mit einem neuen Trendsport auf und Unternehmen nützen Panna-KO für Teambuilding, Kundenbindung und Werbung", sieht Hofer vielfältige Perspektiven für die Panna-KO-Arenen, die österreichweit angemietet werden können.

Mehrwert für unsere Gesellschaft & ausgezeichnete Renditechance

"Wir können alle nur herzlich einladen, dem 1000x1000.at Netzwerk beizutreten und mit überschaubarem finanziellen Einsatz innovative und sinnvolle Geschäftsideen zu unter-stützen", spricht Hofer eine Empfehlung für Österreichs 1. Crowdinvesting Plattform aus.

"Wer in Panna-KO investiert, etabliert nicht nur eine unterhaltsame Trendsportart, sondern verfügt auch über aussichtsreiche Renditechancen", lädt Hofer zur Unterstützung ein. Panna-KO generiert Einnahmen aus Miete, Werbung sowie Serviceleistungen (Eventkonzeption, Turnierorganisation etc.). Das Konzept wurde bereits erfolgreich an attraktiven Standorten (Shopping City Süd, Wiener Heldenplatz, ...) mit namhaften Sponsoren (McDonalds, Möbel Leiner, Elektro Haas,...) umgesetzt.

Bei 1000x1000.at werden Mikroinvestoren mittels Genussscheinen am Gewinn sowie an der Unternehmenssubstanz des unterstützten Unternehmens beteiligt. Crowdinvesting deckt gerade jetzt -Sparbuchzinsen liegen unter der Inflationsrate, innovative Unternehmen haben kaum Zugang zu Risikokapital - eine große Lücke für Anleger und junge Unternehmen ab.

Ab 15. Februar geht es los. Interessierte sind bereits heute herzlich eingeladen, dem 1000x1000.at-Netzwerk kostenlos beizutreten.

