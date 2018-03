"Thema" am 11. Februar: Selbstmord oder doch Mord?

Außerdem: Klaus Maria Brandauer im Porträt

Christoph Feurstein präsentiert in "Thema" am Montag, dem 11. Februar 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Selbstmord oder doch Mord?

Hat sich eine 26-jährige Frau in Oberösterreich in ihrer Wohnung selbst erhängt oder hat hier jemand einen Suizid vorgetäuscht? Diese Frage beschäftigt Kriminalisten, die Eltern der Toten, aber auch die Eltern des Exfreundes. Er wird des Mordes beschuldigt und ist seit November in Untersuchungshaft. "Mein Sohn streitet das ab. Ich weiß, wann er lügt, er war es nicht", sagt der Vater des Beschuldigten. Der Schlussbericht der Staatsanwaltschaft belastet den Sohn schwer. Die Eltern des Opfers kritisieren die Ermittlungen der Polizei. Beamte und Ärztin gingen von Suizid aus und gaben den Leichnam zur Bestattung frei. Dabei wurden viele Spuren am Tatort und an der Leiche zerstört. Zoran Dobric hat für "Thema" recherchiert.

Klaus Maria Brandauer im Porträt

Klaus Maria Brandauer hat sich in den vergangenen Jahren auf Bildschirm und Leinwand rar gemacht. Der österreichische Paradeschauspieler konzentrierte sich aufs Theater. Dafür startet dieses Jahr gleich mit zwei aktuellen Brandauer-Filmen: dem Kinofilm "Der Fall Wilhelm Reich" und der TV-Produktion "Die Auslöschung", beide Filme sind vom ORF mitfinanziert worden. In Letzterem spielt der 69-Jährige einen Kunsthistoriker, der seiner großen Liebe begegnet und schon kurz darauf an Alzheimer erkrankt. "Wir bestehen aus unserem Gedächtnis, wenn wir nichts mehr über uns wissen, leben wir nicht mehr", sagt Brandauer. Am 13. Februar hat der Film um 20.15 Uhr in ORF 2 Premiere. Eva Kordesch hat Klaus Maria Brandauer für "Thema" getroffen und mit ihm über das Älterwerden, das Leben auf dem Land und die Liebe gesprochen. Ein Porträt des Burgschauspielers von Eva Kordesch und Susanna Zaradic.

Skifahren im Blut

Wenn die Ski-WM in Schladming mit der Abfahrt der Herren (am 9. Februar ab 10.00 Uhr live in ORF eins) ihren Höhepunkt erreicht, sind zwei eingefleischte Fans mit dabei. Die 91-jährige Ottilie Stocker und ihre 83-jährige Schwester Olga Walcher. Die beiden Damen werden beim Public Viewing den österreichischen Skiathleten die Daumen halten. In den 1930er und 40er Jahren waren Ottilie und Olga selbst Rennläuferinnen und wurden mehrfache Jugendmeisterinnen. Olga Walcher ist die Mutter des Abfahrtsweltmeisters Sepp Walcher, der 1984 bei einem Benefiz-Skirennen tödlich verunglückte. "Hier in der Region gehört das Skifahren einfach dazu, wir haben das im Blut", sagen die rüstigen Damen. Für "Thema" haben sie sich auf die Piste begeben, Gudrun Kampelmüller hat sie begleitet.

Sexismus - was gar nicht geht

Erst der Fall Brüderle in Deutschland, dann schlüpfrige Plakate in Schladming, mit denen für ein Event-Zelt geworben wird - die öffentliche Empörung ist perfekt. Selten ist die Debatte über Sexismus so hoch geschwappt. Kaum eine Frau, die keine Anekdote zu sexueller Belästigung beisteuern kann. "Sexuelle Belästigung ist keine Frage des persönlichen Geschmacks, sondern Diskriminierung", sagt die Expertin für Genderfragen Beatrix Beneder. Mit ihr begibt sich "Thema" auf einen Beobachtungsrundgang durch Schladming, um dort Augen und Ohren auf die Sexismen des Alltags zur richten. Rike Fochler und Franz Normann berichten.

"Thema" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek angeboten.

