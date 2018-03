Neuer Abt von Stift Seitenstetten zu Gast auf Radio Niederösterreich

"Nahaufnahme" mit P. Petrus Pilsinger am Sonntag, 10. Februar

St. Pölten (OTS) - Heute, Freitag, wurde in Seitenstetten Pater Petrus Pilsinger zum neuen Abt des Benediktiner-Stiftes gewählt. Am Sonntag, 10. Februar ist er zu Gast in der "Nahaufnahme" auf Radio Niederösterreich (09.04 bis 10.00 Uhr).

Im Gespräch mit Judith Weissenböck erzählt der langjährige Direktor des Stiftsgymnasiums Seitenstetten über die Aufgaben eines Abtes, über seine Vorhaben im Stift und in der Region und auch über das Bemühen der Kirche, den christlichen Glauben in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft zu vermitteln.

