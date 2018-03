MediaWatch-Politikerranking: Wer hat die Top-Medienpräsenz?

Wöchentlich im Politik-Channel von APA-OTS: die Top 20 der österreichischen Politikerinnen und Politiker - Faymann, Dörfler und Pröll aktuell vorne

Wien (OTS) - Ab sofort ist das aktuelle wöchentliche Präsenzranking heimischer Politikerinnen und Politiker auf

http://www.ots.at/ranking/art/top/politik kostenlos abrufbar.

MediaWatch erstellt das Ranking aufgrund der Anzahl der Nennungen von Politikerinnen und Politikern in allen österreichischen Tageszeitungen im Verlauf der vergangenen Woche. Die aktuellen Daten zeigen, wer die mediale Bühne von 01.02.2013 bis 07.02.2013 am stärksten nutzen konnte, wer zurückgefallen ist und wer sich gegenüber letzter Woche neu positionieren konnte.

Die stärkste Medienpräsenz verzeichnete in der vergangenen Woche Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ), der beim EU-Gipfel in Brüssel den Finanzrahmen 2014 bis 2020 verhandelt. Faymann will unter anderem auf der Fortführung des Beitragrabatts beharren. Im Ranking folgen der Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler (FPK) und der niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) auf den Plätzen zwei und drei.

Mit Platz sieben sorgte Bundespräsident Heinz Fischer für den höchsten Neueinstieg ins Ranking. Fischer nahm an der Eröffnung der alpinen Ski-WM in Schladming teil und begrüßte die Sportler.

Rückfragen & Kontakt:

MediaWatch Institut für Medienanalysen GmbH

Julia Wippersberg

Leiterin MediaWatch

Tel.: 43/1/360 60-5960

julia.wippersberg @ apa-mediawatch.at

http://www.apa-mediawatch.at



APA - Austria Presse Agentur

Barbara Rauchwarter

Unternehmenssprecherin

Leiterin Marketing & Kommunikation

Tel.: +43/1/360 60-5700

E-Mail: barbara.rauchwarter @ apa.at

http://www.apa.at