Team Stronach: Rechnungshof dokumentiert hohe Strukturdefizite im Landeshaushalt Niederösterreich

Schon 2010 hatte sich die jährliche Finanzschuld des Landes auf fast 700 Millionen Euro verdoppelt

Baden (OTS) - Der Rechnungshofexperte und Kandidat zur Landtagswahl des Team Frank Stronach für NÖ, Dr. Walter Laki, hält den gestern von Finanzlandesrat Sobotka präsentierten Zahlen den Rechnungshofbericht Niederösterreich 2012/3, Tabelle Anhang 2, mit ernüchternden Zahlen entgegen.

Demnach sind die Einnahmen NÖs von 2005 mit 6, 2 Milliarden Euro auf 7 Milliarden im Jahr 2010 gestiegen.

Die Ausgaben NÖs sind von 2005 mit 6,5 Milliarden Euro auf 7,7 Milliarden Euro im Jahr 2010 gestiegen.

Somit hat sich die jährliche Finanzschuld des Landes in diesem Zeitraum von rund 300 Millionen Euro auf fast 700 Millionen verdoppelt.

In Summe betragen die Einnahmen von 2005 bis 2010 rund 39,9 Milliarden Euro, die Ausgaben betragen im gleichen Zeitraum 43,2 Milliarden. Das bedeutet Finanzschulden des Landes in der Höhe von 3,3 Milliarden Euro bis 2010!

Alarmierend ist die hohe und rasche Zunahme der Verschuldung des Landes

Alarmierend ist nicht nur die Höhe der Abgänge, sondern deren rasche Zunahme, nämlich einer mehr als Verdoppelung von 2005 bis 2010! In diesem Zeitraum musste das Land NÖ 3,2 Milliarden am Kapitalmarkt aufnehmen um den Haushalt zu finanzieren. Laki: " Nicht auszudenken, wenn das ohne Korrektur durch neue politische Kräfte in Niederösterreich in dieser Dynamik weiter geht."

