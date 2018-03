Bis zu 1,6 Millionen sahen Wiener Opernball live in ORF 2

60 Prozent Markanteil bei der Eröffnung

Wien (OTS) - Stars, Promis und Debütanten im Dreivierteltakt - bis zu 1,596 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren gestern, am 7. Februar 2013, bei der Live-Übertragung des Wiener Opernballs 2013 in ORF 2 mit dabei. "Die Eröffnung" um 21.45 Uhr wollten sich im Schnitt 1,524 Millionen bei einem Marktanteil von 60 Prozent nicht entgehen lassen, das ist der höchste Wert seit 2007. Auch bei unter 30-Jährigen erzielte der diesjährige Opernball (36 Prozent Marktanteil) den Bestwert seit 2007.

Insgesamt erreichte der Opernballabend von ORF 2 ein Drittel der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren: In Summe waren 2,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zumindest kurz bei dem TV-Event dabei (weitester Seherkreis).

Im Anschluss hatte "Das Fest" ebenfalls einen Reichweiten-Spitzenwert von mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauer (durchschnittlich 831.000) bei einem Marktanteil von 58 Prozent.

Mit bis zu 1,2 Millionen Zuseherinnen und Zusehern (durchschnittlich 1,110 Millionen, 39 Prozent Marktanteil) war die 45-minütigen Dokumentation "Der Wiener Opernball - Ein Medienereignis" von Lisbeth Bischoff das bisher meistgesehene Opernball-Vorprogramm um 20.15 Uhr seit 2005.

Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider sahen im Schnitt 1,313 Millionen bei den Interviews am "Red Carpet" (45 Prozent Marktanteil).

Wiener Opernball auch im Ausland erfolgreich

"Alles Walzer" hieß es gestern aber nicht nur in Österreich: Via 3sat waren im Schnitt 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Eröffnung des Wiener Opernballs 2013 live dabei, im Bayerischen Rundfunk folgten 650.000 Zuschauer den ORF-Bildern.

"Promis, Prunk und Logentratsch - Das war der Wiener Opernball 2013" heute um 20.15 Uhr in ORF eins

Die ORF-Gesellschaftsredaktion berichtet heute, am 8. Februar, in einer 45-minütigen Sondersendung von den schrägsten Auftritten, den schrillsten Outfits und den besten Sagern der Ballnacht. Kati Bellowitsch führt durch die Sendung und zeigt, wie die prominenten Gäste tatsächlich gefeiert haben und was sich in den überfüllten Gängen der Staatsoper noch alles ereignet hat.

Der "Opernball" und "Promis, Prunk und Logentratsch" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

