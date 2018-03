Österreichische Firma Pharmaselect: Neues Produkt "Aronta-Tabletten" gegen chronische innere Augenentzündung (Uveitis)

Einführung in Deutschland Anfang März 2013 - Dort sind pro Jahr 50.000 Patienten betroffen

Wien (OTS) - Chronische Uveitis ist eine Entzündung der Uvea (mittlere Gefäßhaut) im Auge. Die Symptome sind hohe Lichtempfindlichkeit und Sehstörungen. Tritt die Entzündung immer wieder auf, kann dies bis zur Erblindung führen. Das österreichische Unternehmen Pharmaselect bringt nun Aronta-Tabletten auf den Markt, die einen Spezialextrakt aus einem indischen Gewürz enthalten. Eine klinische Studie belegt die Reduktion der Entzündungen um achtzig Prozent.

Wenn eine Uveitis rechtzeitig erkannt und effektiv behandelt wird, kann die Entzündung gut heilen. Doch in etwa dreißig Prozent der Uveitis-anterior-Fälle (Entzündungsbereich liegt im vorderen Bereich des Auges) kommt es zum wiederholten Auftreten der Entzündungsschübe. Die klassische Behandlung dieser rezidivierenden Uveitis erfolgt mittels Corticosteroiden und Immunsuppresiva. Häufig kommt es dabei zu schweren Nebenwirkungen und die Erfolgsrate dieser Therapien ist unbefriedigend.

Aronta-Tabletten führen mittels einer neu entwickelten Formulierung zu einer deutlich erhöhten Aufnahme des Gewürzextraktes in den Körper. Über mehrere Mechanismen greift dieser parallel in das Entzündungsgeschehen ein. Der Pflanzenextrakt wirkt so als natürlicher "Entzündungsmodulator" und führt zu einer Balance zwischen körpereigenen, entzündungsfördernden und entzündungshemmenden Prozessen. Wie viele pflanzliche Produkte sind auch Aronta-Tabletten sehr gut verträglich.

Die Markteinführung von Aronta-Tabletten ist ein wichtiger Schritt zur Verbreiterung des Augenproduktportfolios von Pharmaselect und zur weiteren Etablierung des Unternehmens als Spezialfirma in diesem Bereich.

Pharmaselect ist ein privates Arzneimittelunternehmen mit Sitz in Wien. Als eine der wenigen österreichischen Pharmafirmen beschäftigt sich Pharmaselect auch mit eigenen Entwicklungsprojekten. Schwerpunkte im Produktportfolio sind Krankenhausarzneimittel für Kardiologie und Intensivmedizin sowie Produkte für die Augenheilkunde. Hier ist Pharmaselect mit dem Produkt Lutamax Duo Marktführer im Bereich der altersbedingten Makuladegeneration (AMD). Zusätzlich werden auch bekannte rezeptfreie Produkte wie Algesal Schmerzcreme und Okuzell Augentropfen vertrieben. Pharmaselect ist in elf Ländern Zentral- und Osteuropas aktiv und baut derzeit den internationalen Vertrieb der Produkte auch außerhalb der EU auf.

