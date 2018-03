Dr. Wieland Schmid-Schmidsfelden verlässt Benn-Ibler Rechtsanwälte

Freundschaftliche Trennung- Erfolgsgeschichte von Benn-Ibler wird konsequent fortgesetzt

Wien (OTS) - Dr. Wieland Schmid-Schmidsfelden legt seine Partnerschaft bei Benn-Ibler Rechtsanwälte mit 7.2.2013 zurück. "Ich möchte neue Wege zur Umsetzung meiner beruflichen Ziele gehen. Ich bleibe aber den anderen Partnern in Freundschaft und Anerkennung der beeindruckenden Erfolgsgeschichte von Benn-Ibler verbunden", so Schmid-Schmidsfelden. Gemeinsam haben die Partner in den letzten drei Jahren die Kanzlei Benn-Ibler aufgebaut und so nach der gemeinsamen Arbeit in einer der weltweit führenden Kanzleien erfolgreich ein neues Konzept umgesetzt. Für Dr. Wieland Schmid-Schmidsfelden ergeben sich nun neue Herausforderungen.

"Wir respektieren den Schritt von Dr. Wieland Schmid-Schmidsfelden, danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine weitere Tätigkeit alles Gute und viel Erfolg", erklärt Dr. Gerhard Benn-Ibler zum Ausscheiden von Dr. Wieland Schmid-Schmidsfelden.

Benn-Ibler setzt nach drei erfolgreichen Jahren die Erweiterung fort

Benn-Ibler Rechtsanwälte setzen ihr erfolgreiches Geschäftsmodell konsequent fort. Die persönliche Betreuung der Klienten durch die Partner, der Einsatz eingetragener und erfahrener Rechtsanwälte und die schlanke Organisationsstruktur der Kanzlei werden auch weiterhin die Erfolgsgeschichte von Benn-Ibler Rechtsanwälte kennzeichnen, sind sich die fünf Partner Dr. Gerhard Benn-Ibler, Dr. Stefan Eder, Mag. Ivo Deskovic, Mag. Peter Solt, LL.M und Dr. Martin R. Geiger, LL.M, einig. Nach dem beinahe dreijährigen erfolgreichen Bestehen der Kanzlei wird die konsequente Weiterentwicklung fortgesetzt. Dafür wird es zu weiteren Verstärkungen in verschiedenen Rechtsgebieten sowohl auf Partnerebene als auch auf Ebene der Substituten kommen.

Über Benn-Ibler Rechtsanwälte GmbH:

Benn-Ibler Rechtsanwälte GmbH ist eine im März 2010 neu gegründete Rechtsanwaltskanzlei mit ca. 25 Mitarbeitern am Standort 1010 Wien, Universitätsring 14.

