AVISO: Einladung zur Pressekonferenz "Autofasten - Heilsam in Bewegung kommen"

Wien (OTS) - In der Zeit von Aschermittwoch 13. Februar bis Karsamstag 30. März 2013 wird in der Ostregion Österreichs wieder "autogefastet". Die Initiative "Autofasten - Heilsam in Bewegung kommen 2013", organisiert von der katholischen und evangelischen Kirche Österreichs, ist eine sinnvolle Anregung vorhandene Alternativen (Bahn, Bus, Fahrrad, Zufußgehen, Fahrgemeinschaften) zum Auto neu zu entdecken und auszuprobieren. Dabei erfreut sich die Aktion Autofasten über eine stetig steigende Teilnehmerzahl, um gemeinsam eine lebenswerte Zukunft mitzugestalten.

Zum Startschuss der österreichweiten Aktion Autofasten 2013 laden das Umweltbüro der Erzdiözese Wien und der Verkehrsverbund Ost-Region die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu dieser Pressekonferenz und ersuchen um Voranmeldung.

Bei der Pressekonferenz und der anschließenden Verteilaktion, gemeinsam mit einer Schulklasse aus dem Schulzentrum Kenyongasse, besteht eine Foto- und Filmmöglichkeit.

Pressekonferenz mit

Miguel Herz-Kestranek, Autor und Schauspieler

Mag. Dr. Franz Scharl, Weihbischof der röm.-kath. Kirche, Erzdiözese Wien

Mag. Hansjörg Lein, Superintendent der Evang. Diözese A.B. Wien Thomas Bohrn, MBA, Geschäftsführer Verkehrsverbund Ost-Region Mag. Wolfgang Schroll, Geschäftsführer Verkehrsverbund Ost-Region

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR): Besser unterwegs

Als erster Verkehrsverbund Österreichs vereint der VOR seit 1984 Schienenverkehrs- und Busverkehrsunternehmen zu einer Tarifgemeinschaft für rund 2,7 Mio. Einwohner. Auf einer Fläche von 8.841 km2 verkehren im VOR rd. 900 Linien, die ca. 11.500 Haltestellen in Wien, Niederösterreich und Burgenland bedienen. Jährlich nützen über 900 Mio. Fahrgäste die vielfältigen Öffi-Angebote auf einer Linienlänge von 8.362 km. Die Aufgaben des VOR können unter den vier Begriffen "informieren, verbinden, unterstützen, bewegen" zusammengefasst werden. Das Leistungsspektrum reicht von Fahrplan- und Tarifkoordination, der Planung von Verkehrskonzepten und der Ausschreibung von Verkehrsdienstleistungen bis zur Beauftragung von Verkehrsunternehmen. Der VOR ist auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber und Ansprechpartner für intelligente Mobilität bekannt.

Datum: 11.2.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH, erreichbar mit den

Linien S50, U3, U6, 5, 6, 9 und 18

Europaplatz (Eingang Gürtel nächst Felberstraße) 3/2, 6.Stock, 1150 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jürgen Pogadl

Public Relations (VOR) GmbH

Management für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Europaplatz 3/2, 1150 Wien

Tel.: ++43(0)1 955 55-1511

Mobil: 0664 609 55-1511

Fax: ++43(0)1 955 55-106

juergen.pogadl @ vor.at

Internet: www.vor.at



Markus Gerhartinger

Umweltreferent der Erzdiözese Wien

Stephansplatz 6/5, 1010 Wien

++43(0)1 51552-3347, 0664 885 22 785

m.gerhartinger @ edw.or.at

www.autofasten.at

www.umwelt-edw.at