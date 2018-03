BZÖ-Bucher: ÖVP Kärnten will bei Ärmsten der Armen sparen!

Klagenfurt (OTS) - "Die ÖVP Kärnten zeigt in Person ihres Spitzenkandidaten Obernosterer ihr wahres Gesicht, indem sie bei den Ärmsten der Armen sparen will. Die ÖVP ist nur mehr die Partei der Banken, Großkonzerne und Großbauern, die fleißigen Bürger und die sozial Schwächeren sind ihr völlig egal. Die ÖVP hat die soziale Wärme einer Tiefkühltruhe", sagt BZÖ-Bündnisobmann Spitzenkandidat Josef Bucher in Bezug auf ein Interview mit ÖVP-Obmann Gabriel Obernosterer in der "Wiener Zeitung", wo dieser wörtlich erklärt:

"Vor allem aber im Sozialbereich müssen wir zurückschrauben. Da ist viel Geld drinnen. Zum Beispiel beträgt die Mindestsicherung in Österreich 774 Euro, in Kärnten weit über 800 Euro."

"Josef Bucher und das BZÖ sind ehrlich und sagen, es braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Kärntnerinnen und Kärntner, um aus den Schulden wieder raus zu kommen. Wir müssen sparen! Aber das sozial und gerecht, damit jeder nur das beitragen muss, was er auch beitragen kann. Das BZÖ wird daher nicht zulassen, dass bei den Ärmsten der Armen zu sparen begonnen wird und ausgerechnet diejenigen Kärntnerinnen und Kärntner zum Handkuss kommen, die sich ohnehin schon jetzt das tägliche finanzielle Auskommen nur mehr schwer finden", betont der BZÖ-Bündnisobmann.

