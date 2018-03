Rauch: ÖVP gratuliert Josef Taus zum 80. Geburtstag

Basis für Verbreiterung der ÖVP gelegt – Dem Populismus seiner Zeit voraus

Wien, 8. Februar 2013 (ÖVP-PD) ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch beglückwünscht den früheren Bundesparteiobmann und ÖVP-Wirtschaftsexperten Josef Taus zum 80. Geburtstag. "In einer für die ÖVP sehr schwierigen Zeit hat Josef Taus die ÖVP als Parteiobmann übernommen und gezeigt, dass Zusammenhalt ein Wert ist, den die ÖVP seit jeher lebt. Mit seiner Fachexpertise hat Taus Bundeskanzler Kreisky die Stirn geboten. Auch wenn er dem

Populismus seiner Zeit nicht entkommen konnte, hat Josef Taus bewiesen, dass Fakten unumstößlich sind. Nicht zuletzt seiner Wirtschaftskompetenz ist es zu verdanken, dass die ÖVP sich als Wirtschaftspartei positionieren konnte." ****

"Für die ÖVP hat Josef Taus Großes geleistet. Denn gerade in Zeiten, in denen es um eine Gemeinschaft nicht zum Besten bestellt ist, zeugt es von Größe, voran zu gehen und zu kämpfen. Josef Taus hat die Basis für eine starke ÖVP gelegt, für eine ÖVP, die später wieder in Regierungsverantwortung war", würdigt Rauch Taus' Leistungen um die ÖVP. Der damalige Parteiobmann hat einen entscheidenden Beitrag für die Verbreiterung der ÖVP geleistet. "Und diese Breite ist es, die die ÖVP von anderen unterscheidet und stark macht. Mit sechs Bünden ist die ÖVP breit aufgestellt und bis in die kleinsten Kommunen vernetzt. Es liegt an uns, diese Stärke gemeinsam zu nutzen, für einen gemeinsamen Erfolg. Für uns als Partei und für Österreich in Regierungsverantwortung", so Rauch, und abschließend: "Die ÖVP wünscht Josef Taus alles Gute zum runden Jubiläum und viel Gesundheit für die weiteren Lebensjahre."

