Cybot lanciert Initiative für die EU-Cookie-Richtlinie

Odense, Dänemark (ots/PRNewswire) - Website-Besitzern in der EU drohen erhebliche Bussgelder, wenn sie nicht die EU-Datenschutzrichtlinie "ePrivacy" erfüllen. Cookiebot ist ein neuer Cloud-Dienst, der innerhalb von Minuten die Konformität ermöglicht, indem Website-Nutzern die Wahlmöglichkeit gegeben wird, ihre Privatsphäre zu schützen.

Website-Besitzer in der Europäischen Union haben Schwierigkeiten mit der Einhaltung der EU-Datenschutzrichtlinie "ePrivacy", auch bekannt als die EU-Cookie-Richtlinie. Nach der Richtlinie ist jeder Website-Besitzer verpflichtet, die Zustimmung der Nutzer einzuholen, bevor er Cookies in deren Web-Browser setzt, was die meisten Websites standardmässig ganz von selbst tun. Besitzern nichtkonformer Websites drohen erhebliche Bussgelder, z.B. in Grossbritannien von bis zu 500.000 Pfund.

Das neu gegründete Cloud-Service-Unternehmen Cybot startet jetzt im Internet den Selbstbedienungsdienst Cookiebot, der es Website-Besitzern ermöglicht, innerhalb von Minuten die Einhaltung der EU-Richtlinie sicherzustellen.

Datenschutz leicht gemacht

Bis jetzt ist es nur einem Bruchteil aller europäischen Websites gelungen, die Richtlinie zu erfüllen, vor allem, weil es bisher keine einfache, standardisierte und benutzerfreundliche Möglichkeit gab, die Funktion zu implementieren. Cookiebot bietet eine standardisierte und problemlose Möglichkeit, mit minimalen Auswirkungen auf die Benutzerfreundlichkeit Zustimmungen einzuholen.

Zusätzlich zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben dokumentiert Cookiebot jede Zustimmung. Auf diese Weise dient das Einholen der Zustimmungen nicht nur der Erfüllung der EU-Richtlinie, sondern stärkt auch das geschäftsentscheidende Vertrauen der Nutzer und beschafft Wissen über die Entscheidungen und die wahren Präferenzen der Website-Nutzer.

Die Zustimmungs-Plattform auf http://www.cookiebot.com ist ein erster Schritt zur Verwirklichung von Cybots Ziel der Bereitstellung von automatisierten Informationsdiensten , die nur mit Zustimmung des Endbenutzers zur Ausführung kommen dürfen.

INFORMATIONEN ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Cybot wurde im Jahr 2012 in Dänemark vom preisgekrönten Unternehmer, Journalisten, Usability- und IT-Experten Daniel Johannsen gegründet, der sich seit 1999 als hingebungsvoller Pionier mit Online-Informatik-Technologie beschäftigt.

Cybot bringt Ihnen Cloud-basierte Software-Roboter, die für Sie Informationen aus dem gesamten Internet entdecken, analysieren und zusammenstellen. Cybots Mission ist es, die Informationsflut in individuelle, qualitativ hochwertige Informationen zu verwandeln, die Sie wirklich wollen und brauchen.

