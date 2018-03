"Bürgeranwalt" am 9. Februar: Zufahrt nur, wenn der Nachbar will?

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 9. Februar 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Zufahrt nur, wenn der Nachbar will?

Weil die Gemeinde Matzen-Raggendorf in Niederösterreich ein gemeindeeigenes Grundstück in Privatgrund umgewidmet und an den Nachbarn verkauft hat, befürchtet Familie B., dass sie nicht mehr zu ihrem Grund zufahren kann. Denn das ist jetzt vom guten Willen der Nachbarn abhängig, denen das Grundstück gehört. Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek kritisiert, dass die Gemeinde bei ihrer Entscheidung offensichtlich keine Rücksicht auf die seit Jahrzehnten bestehende Zufahrt zum Grundstück von Familie B. genommen hat.

Blind nach Augen-OP

Ein "Routineeingriff" sollte es werden, in beiden Fällen. Doch ein Pensionist aus Niederösterreich verlor nach der Grauer-Star-Operation das Augenlicht, eine Pensionistin aus Stockerau hat nun eine Hornhautverletzung und wartet auf eine Hornhauttransplantation. Beide wurden von derselben Ärztin operiert und haben sich hilfesuchend an die Niederösterreichische Patienten- und Pflegeanwaltschaft gewandt. Dort ist diese Ärztin bereits "bekannt". Aber was kann man tun, wenn Ärzte durch etliche "Fehler" auffallen?

Lehrlinge ausgenutzt

Einer Lkw- und Pkw-Verleihfirma werden von ehemaligen Lehrlingen massive Vorwürfe gemacht. Sie wären schlecht behandelt worden und hätten Hilfsarbeitertätigkeiten verrichten müssen. Jetzt hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass ein Anspruch auf die Lehrlingsentschädigung nach dem Kollektivvertrag für Handelsangestellte gilt.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at