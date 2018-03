Tilo Berlin prüft Seitenwechsel zur BayernLB

Überraschung im Millionenprozess gegen Hypo-Mitarbeiterstiftung; Berlin-Firma strebt Lösung auf Rücken der Steuerzahler an.

Wien (OTS) - Knalleffekt im Zehn-Millionen-Euro-Prozess der BayernLB gegen die Mitarbeiterstiftung der Kärntner Hypo. Wie das Nachrichtenmagazin NEWS online berichtet, prüft die im Umfeld von Ex-Hypo-Chef Tilo Berlin angesiedelte B & Co BeteiligungsgmbH nun einen Wechsel auf die Seite der BayernLB.

Die Münchner Ex-Hypo-Mutter hat die Hypo-Mitarbeiterstiftung, von der sie 2007 Hypo-Anteile erworben hatte, geklagt. Die Stiftung soll - so der heftig bestrittene Vorwurf - die Bayern nicht über problematische Details von Vorzugsaktien-Geschäften der Hypo informiert haben. B & Co war bisher als Nebenintervenientin auf Seiten der Stiftung am Prozess beteiligt. Nun will die Firma per Anwaltsbrief von der BayernLB wissen, ob diese ihr die Zustimmung zu einem "Seitenwechsel" erteilen würde.

Man habe erst im laufenden Verfahren von Inhalt und Tragweite offenkundiger Nebenabreden zu den Vorzugsaktien erfahren, schreibt B & Co. Das Ziel ist offenbar eine Lösung auf dem Rücken der österreichischen Steuerzahler: Allfällige Ansprüche der BayernLB gegen die Berlin-Firma sollten von der Hypo zu tragen sein. "Damit stünde Ihrer Mandantin letztlich die Leistungsfähigkeit der Republik Österreich als Haftungsfonds zur Verfügung", heißt es in dem Brief.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, reagiert man in München eher kühl auf die Idee eines Seitenwechsels. Dies ändere nichts an allfälligen Ansprüchen gegen Berlin, ist zu hören. Die BayernLB hat 2007 auch einer Berlin-Firma um viel Geld Hypo-Anteile abgekauft.

