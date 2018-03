Ansell eröffnet neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Sri Lanka

Iselin, New Jersey (ots/PRNewswire) - Ansell, ein weltweit führender Anbieter von Arbeitsschutzlösungen, hat bekanntgegeben, dass das hochmoderne Forschungs- und Entwicklungszentrum (F&E), das vor kurzem in der Biyagama Export Processing Zone ausserhalb von Colombo (Sri Lanka) errichtet wurde und das sich über eine Fläche von 1.486 m2 erstreckt, nun vollständig betriebsbereit ist. Dieses Zentrum in Sri Lanka ist nach den Zentren in Malaysia, Mexiko und Nordamerika das vierte Kompetenzzentrum von Ansell. Die Investition in zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsressourcen und die Entscheidung, diese Zentren auf dem Gelände seiner Produktionsanlagen aufzubauen, unterstreichen das Engagement des Unternehmens, Innovationen zu beschleunigen und rascher an der Erfüllung neuer, noch unerfüllter Anforderungen von Kunden in zahlreichen Ländern zu arbeiten.

"Ansell fertigt schon seit langem erfolgreich qualitativ hochwertige Industrie- und Medizinprodukte in Sri Lanka. Die Entwicklung neuer Produkte ergänzt unsere Produktion und verstärkt unsere Präsenz in dieser Region", sagte Magnus Nicolin, Managing Director und CEO der Ansell Limited. "Dies ist ein Mass für das Vertrauen und das Engagement von Ansell in das Talent und die Zukunft von Sri Lanka."

Insgesamt wurden 30 Experten für Wissenschaft und Technik eingestellt; sie bringen die neuesten Technologien und Erkenntnisse aus den Bereichen Material und Fertigung mit.

"Mit mehr als zwei Jahrzehnten in Sri Lanka und mehr als 2.000 Mitarbeitern spielt Ansell seit sehr langer Zeit eine wichtige Rolle in der Exportindustrie von Sri Lanka," sagte Sujatha Weerakoon, Director General des Sri Lanka Export Development Board. "Ich bin zuversichtlich, dass die Bedeutung von Ansell als lokaler Wirtschaftsführer durch das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum beträchtlich verstärkt wird und auch die Wirtschaft Sri Lankas davon profitiert."

BOI Chairman/Director General Dr. Lakshman Jayaweera sagte: "Ich freue mich sehr, dass ein so angesehenes australisches Unternehmen wie Ansell, das seit langem beim Board of Investment (BOI) als Investor bekannt ist, in Sri Lanka ein Forschungs- und Entwicklungszentrum eröffnet hat. Forschung und Entwicklung sind wesentliche Bestandteile der Produktion eines Unternehmens; sie können Entscheidungen über Investitionen in einem Land beeinflussen. Darüber hinaus entsprechen Investitionen in die Entwicklung von Innovationen wie das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum von Ansell dem strategischen Plan der Regierung, Sri Lanka zu einem Knowledge Hub zu machen."

Die Produktführerschaft von Ansell ist das Ergebnis kontinuierlicher Investitionen in die Entwicklung neuer, innovativer Technologien, mit denen die Nachfrage der Kunden nach qualitativ erstklassigen, sicheren und komfortablen Produkten erfüllt wird.

Über Ansell

Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von herausragenden Gesundheits- und Arbeitsschutzlösungen, die das menschliche Wohlbefinden steigern. Mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Asien und weltweit mehr als 11 000 Mitarbeitern bestätigt Ansell seine weltweit führende Position sowohl in den Märkten für industrielle und medizinische Handschuhe als auch im Bereich Sexualhygiene und Wohlbefinden.

Ansell konzentriert sich auf vier wesentliche Geschäftsbereiche:

Medical Solutions (Schutzprodukte für das Gesundheitswesen), Industrial Solutions (Schutzprodukte für die Industrie), Specialty Markets (Lösungen für Spezialmärkte) und Sexual Wellness (Kondome).

Information über Ansell und seine Produkte: http://www.ansell.eu.

