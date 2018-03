NEUROLOGY veröffentlicht Studie zu wirksamer Migränebehandlung ohne Medikamente (Cefaly®)

Lüttich, Belgien (ots/PRNewswire) - Die US-amerikanische Fachzeitschrift NEUROLOGY veröffentlicht die positiven Ergebnisse der klinischen Studie PREMICE zur Wirksamkeit und Sicherheit des Medizinprodukts CEFALY(R) bei der Prävention von Migräne.

NEUROLOGY, die offizielle Fachzeitschrift der American Academy of Neurology und Nummer Eins der am häufigsten zitierten Fachzeitschriften für Neurologie weltweit, veröffentlicht die Ergebnisse von PREMICE, der multizentrischen klinischen Studie zur Prävention von Migräne (PREvention of MIgraine with CEfaly(R)).

Die Ergebnisse der Studie weisen die Wirksamkeit von Cefaly(R) in der Verringerung des Auftretens von Migränen nach. Bis zum dritten Behandlungsmonats wurde für den prozentualen Anteil der Patienten der Cefaly(R)-Gruppe, die auf die Behandlung ansprachen, im Vergleich zur Placebo-Gruppe ein statistisch signifikanter Unterschied festgestellt. Der prozentuale Anteil der Patienten, die angaben, dass sie mit der Behandlung mit Cefaly(R) zufrieden oder sehr zufrieden waren, lag bei knapp 70 %. Besonders beeindruckend ist die Verringerung der Medikamenteneinnahme. Diese war bei der Gruppe, die mit Cefaly(R) behandelt wurde, um 37 % geringer. In der Placebo-Gruppe blieb sie dagegen praktisch unverändert. Bei der Patientengruppe, die auf Cefaly(R) ansprach, lag die Verringerung der Medikamenteneinnahme bei knapp 75 %. Des Weiteren ist Cefaly aufgrund der Tatsache, dass es keine Nebenwirkungen und Gegenanzeigen gibt, im Gegensatz zu klassischen, auf Medikamenten basierenden Behandlungen eine äusserst sichere Behandlungsmethode. Cefaly(R) bietet eine vergleichbare, jedoch völlig sichere Wirksamkeit und kann daher mit einem herausragenden Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil aufwarten.

Die schmerzlindernde Wirkung von Cefaly wurde bereits in einer anderen kürzlich durchgeführten Studie nachgewiesen, deren Ergebnisse in der Fachzeitschrift BMC Neurology veröffentlicht wurden:

Cefaly(R) ist ein innovatives Medizinprodukt, das durch eine Reihe von Patenten geschützt ist. Es handelt sich um das erste Produkt mit externer kranialer Neurostimulation. Kraniale Neurostimulation ist eine Technik, die seit einigen Jahren in der Neurologie angewandt wird, jedoch bisher durch implantierbare Neurostimulatoren durchgeführt wurde, die Schrittmachern ähneln. Durch die fortschrittliche Technik von Cefaly kann nun ein unkompliziertes, leichtes, günstiges und komfortables Produkt angeboten werden, dass für Migränepatienten eine weder medikamentenbasierte noch invasive Behandlungsmethode darstellt.

Cefaly(R) verfügt über eine CE-Kennzeichnung für Medizinprodukte und ist auf dem europäischen Markt für 295 Euro sowie in Kanada erhältlich.

