Wird die Wasserversorgung privatisiert? Erste offene Videokonferenz mit EU-Politikern am 22. Februar

Diskussion der EU-Konzessionsrichtlinie

Salzburg (OTS) - Der zur Zeit hohe Wellen schlagende Vorschlag der EU-Kommission zur Konzessionsrichtlinie, der auch die kommunale Wasserversorgung betrifft, wird in in einer offenen Videokonferenz am 22. Februar diskutiert.

Gäste der ersten Online-Gesprächsrunde am 22. Februar von 10 bis 11.30 Uhr sind u.a.

- MEP Josef Weidenholzer (SPÖ/S&D), Ersatzmitglied des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

- Dr. Johannes Schmid, Österreichischer Städtebund

- Lukasz Rozanski, Europäische Kommission, Generaldirektion Markt

http://www.europe-so-close.eu/

Das Projekt wird vom EU-Parlament kofinanziert.

