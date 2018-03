EANS-News: Beta Systems festigt Turnaround mit gutem Start in das Geschäftsjahr 2012/13

Berlin (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

3-Monatsbericht/Zwischenmitteilung

7. Februar 2013

Gesamtumsatz auf EUR 11,2 Mio. stabilisiert bzw. gesteigert (-6,7% ggü. Vj. bzw. bereinigt*: +1,4%)

Gesteigerter Lizenzumsatz (+3,6% ggü. Vj.; bereinigt*: +9,6%) kompensiert entfallenen Wartungsumsatz (-6,6% ggü. Vj.; bereinigt*: +3,5%) und geringere Serviceaufträge

EBIT auf EUR 1,9 Mio. (Vj. EUR 2,0 Mio.; bereinigt* EUR 1,6 Mio.) konstant gehalten bzw. verbessert

EBIT/EBITDA-Marge durch weitere Kostensenkungen auf Niveau von 16,6%/20,4% stabilisiert bzw. verbessert (Vj.: 16,6%/21,0% bzw. bereinigt*:14,9%/19,0%)

Verbesserter betrieblicher Cashflow sichert komfortable Liquiditätsposition bei EUR 21,9 Mio.

Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2012/13 bestätigt

Die Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE0005224406) schließt das erste Quartal des Geschäftsjahres 2012/13 (Okt. bis Dez. 2012) mit gesteigerten Softwarelizenzumsätzen sowie anhaltend positiven Ergebnissen ab. Die im Geschäftsjahr 2011/12 erreichte Trendumkehr mit einhergehender Steigerung der Softwareumsätze konnte fortgeführt werden. Dies kompensierte ertragseitig weitestgehend den Verkauf der Tochtergesellschaft DETEC Software GmbH, trotz des entfallenen Wartungsbestands und eines allgemein geringeren Auftragsbestands im Bereich Services. Zusätzlich konnten durch effiziente Kostenkontrolle die operative Kostenbasis weiter gesenkt werden. Das Betriebsergebnis (EBIT) war mit EUR 1,9 Mio. konstant positiv und die EBIT- bzw. EBITDA-Marge betrug im umsatz-und ergebnismäßig starken Auftaktquartal 16,6% bzw. 20,4%.

Die Entwicklung des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit war saisonal erwartungsgemäß negativ, hat sich jedoch gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Die im Geschäftsjahr 2011/12 signifikant erhöhte Liquiditätsposition blieb zum Quartalsende am 31. Dezember 2012 auf einem sehr hohen Niveau von EUR 21,9 Mio. Im Zuge der jährlichen Fakturierung der Wartungsverträge im laufenden zweiten Quartel 2012/13 hat sich die Liquiditätsposition am 31. Januar 2013 bereits wieder auf EUR 31,1 Mio. erhöht.

Die Ergebnisse des ersten Quartals bilden eine gute Ausgangsbasis für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2012/13. Der Vorstand bestätigt daher die im Dezember 2012 abgegebene Prognose.

Weitere Informationen

Die vollständige Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Geschäftshalbjahres 2012/13 (1. Oktober 2012 bis 31. Dezember 2012) wurde heute unter http://www.betasystems.de in der Rubrik Investor Relations/Finanzberichte/2012/13 veröffentlicht.

------------------------------------------------------------

* Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Beta Systems-Gruppe war im ersten Geschäftsquartal 2012/13 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum durch den Wegfall der Umsätze, Kosten und des Ergebnisbeitrags der veräußerten DETEC-Tochtergesellschaft geprägt. Wo dies sinnvoll erschien, wurden die Kennzahlen um die entsprechenden Werte bereinigt* und zusätzlich ausgewiesen. ------------------------------------------------------------

Ende der Unternehmensmitteilung

Beta Systems Software AG

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (General Standard: BSS, ISIN DE0005224406) bietet hochwertige Softwareprodukte und -lösungen im Bereich Sicherheit und Nachvollziehbarkeit in der IT und zur automatisierten Verarbeitung größter Daten- und Dokumentenmengen. In den Geschäftsbereichen "Data Center Automation & Audit", "Identity & Access Governance" und "Document Processing & Audit" unterstützt das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Industrie, Handel, Logistik und IT-Dienstleistungen bei der Optimierung der IT-Sicherheit, der Automatisierung von Geschäftsprozessen sowie mit einem umfassenden Produkt-, Lösungs- und Beratungsangebot im Bereich "GRC - Governance, Risk & Compliance" bei der Erfüllung von gesetzlichen und geschäftlichen Anforderungen.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und beschäftigt rund 240 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 14 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden in über 3.200 laufenden Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwarelösungsanbietern in Europa und erwirtschaftet ca. 44 Prozent seines Umsatzes international.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten sind unter www.betasystems.de zu finden. Besuchen Sie Beta Systems auch auf www.twitter.com/BetaSystems und www.facebook.com/BetaSystems und www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Beta Systems Software AG Alt Moabit 90d D-10559 Berlin Telefon: +49(0)30 726118 0 FAX: +49(0)30 726118 800 Email: info @ betasystems.com WWW: http://www.betasystems.com Branche: Software ISIN: DE0005224406 Indizes: CDAX, General All Share Börsen: Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/General Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Beta Systems Software AG

Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 726 118-170/171

Fax: +49 (0)30 726 118-800

E-Mail: ir @ betasystems.com