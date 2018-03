Walter Kogler ist neuer Experte für Sky

Ex-Innsbruck-Coach feiert Debüt am 17. 2. beim Wiener Derby

"Ich freue mich auf eine extrem spannende Frühjahrssaison"

Sky Sport Austria verstärkt das hochkarätige Fußball-Experten-Team mit Walter Kogler. Der 45-Jährige, der bis vor wenigen Monaten bei Wacker Innsbruck auf der Trainerbank saß, wird ab sofort die Spiele aus der tipp3-Bundesliga powered by T-Mobile und der "Heute für morgen" Ersten Liga analysieren.

"Ich freue mich schon sehr auf die neue Aufgabe. Bis jetzt war ich ja immer auf der Bank, nun werde ich als Experte die Spiele aus objektiver Sicht sehen und hoffe, dass es für die Zuseher interessant wird", blickt Kogler seiner neuen Tätigkeit mit Freude entgegen.

Sein Debüt feiert der fünffache österreichische Meister (drei Mal mit FC Tirol, jeweils ein Titel mit Austria Wien und Austria Salzburg) bereits am Sonntag, den 17. Februar, ab 15.30 Uhr auf Sky Sport Austria. Gemeinsam mit Sky Experte Hans Krankl wird Walter Kogler das große Wiener Derby analysieren. Als vorentscheidend im Titelkampf betrachtet Kogler die Partie zwischen Rapid und Austria nicht, aber: "Wenn die Rapidler ganz vorne mitspielen wollen, müssen sie wohl gewinnen. Für die Austria wird es ab sofort schwer - für die Veilchen ist es das erste Spiel, in dem sie gejagt werden."

Walter Kogler reiht sich in die Riege der kompetenten Fußball-Experten auf Sky Sport Austria ein. Neben dem Kärntner sind Hans Krankl, Heribert Weber, Andreas Herzog, Walter Schachner, Michael Konsel, Andreas Heraf und Markus Schopp in Österreichs Fußballstadien im Einsatz

