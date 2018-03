Mazda mit 251 Millionen Euro Gewinn in den ersten neun Monaten

Klagenfurt/Hiroshima (OTS) -

Profitables Wachstum in allen Bereichen.

Umsatz auf 15,1 Milliarden Euro gestiegen, Nettogewinn von 251 Millionen Euro.

Prognose für Gesamtgeschäftsjahr angehoben.

Die Mazda Motor Corporation hat heute die Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale des am 31. März 2013 endenden Geschäftsjahrs 2012 bekanntgegeben. Der japanische Automobilhersteller weist für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2012 (1. April bis 31. Dezember 2012) einen Umsatz von 15,1 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 251 Millionen Euro aus.

Aufgrund steigender Absatzzahlen, eines verbesserten Produktmixes sowie erfolgreicher Umstrukturierungen und Kostenreduzierungen kehrte Mazda in allen wirtschaftlichen Bereichen in die Gewinnzone zurück. So beläuft sich der Nettogewinn nach den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres auf 251 Millionen Euro. Der konsolidierte Betriebsgewinn summierte sich auf 192 Millionen Euro, während das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit 210 Millionen Euro betrug.

Der in den letzten Wochen stark abgeschwächte Kurs des japanischen Yen gegenüber dem Euro und US-Dollar hat sich auf dieses Ergebnis noch nicht ausgewirkt.

Weltweit hat Mazda in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs 893.000 Fahrzeuge verkauft, was einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. In Japan und Nordamerika stieg der Absatz - maßgeblich vorangetrieben vom neuen Mazda CX-5, der in Japan zum "Car of the Year 2012/2013" gewählt wurde.

In Europa stieg der Marktanteil, auch aufgrund der starken Nachfrage nach dem neuen CX-5, bis Ende Januar 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte.

Auch für das Gesamtjahr erwartet der Hersteller in Europa einen Anstieg des Marktanteils.

In den anderen Regionen verbuchte das Unternehmen vor allem aufgrund anhaltend hoher Nachfrage in Australien und dem ASEAN-Raum ein Plus von 16,0 Prozent.

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung hat Mazda die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2012 angepasst und geht nun von einem Umsatz von 21,1 Milliarden Euro aus, was einem Plus gegenüber dem Vorjahr (auf Yen-Basis) von 7,7 Prozent entspricht. Dazu erwartet Mazda einen Betriebsgewinn von 433 Millionen Euro, was einer Umsatzrendite von 2,1 Prozent entspricht. Der erwartete Nettogewinn beläuft sich auf 250 Millionen Euro. Zudem prognostiziert der Hersteller einen weltweiten Fahrzeugabsatz für das Geschäftsjahr 2012 von 1,25 Millionen Einheiten; dies entspricht einem Zuwachs von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei wird neben dem Mazda CX-5 auch die neue Modellgeneration des Mazda6, das zweite Mazda Modell mit den neuen SKYACTIV Technologien, wichtige Impulse setzen.

* Hinweis: Die in dieser Pressemitteilung in Euro angegebenen Beträge wurden mit dem Wechselkurs von 102 Yen/Euro für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2012 und von 104 Yen/Euro für die Prognose des gesamten Geschäftsjahres 2012 (1. April 2012 bis 31. März 2013) umgerechnet.

