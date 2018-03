EANS-News: Vectron Systems AG / Auch für das Geschäftsjahr 2012 wieder 30 Cent Dividende

Die Vectron Systems AG hat die

wichtigsten vorläufigen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2012 ermittelt. Die Veröffentlichung des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2012 erfolgt voraussichtlich am 28.03.2013. Der Umsatz bewegte sich mit ca. EUR 22,70 Mio leicht über Vorjahresniveau (2011: EUR 22,52 Mio.). Während das EBITDA mit ca. EUR 1,70 Mio (2011: EUR 1,98 Mio.) leicht zurückging, stieg das EBIT deutlich auf ca. EUR 0,85 Mio. (2011: EUR 0,63 Mio.). Das Nachsteuerergebnis beträgt ca. EUR 0,28 Mio. (2011: EUR 0,07 Mio.). Die bilanzielle Eigenkapitalquote entwickelte sich auf 73% (2011: 66%). Die Exportquote blieb mit ca.33% trotz anhaltender Konjunkturschwäche in den meisten Exportmärkten nahezu unverändert. Auch die Rohmarge liegt nahezu unverändert bei erfreulichen ca. 58%. Die Vectron Systems AG hat nach wie vor keine Bankverbindlichkeiten und verfügte per 31.12.2012 über eine Cashreserve von EUR 4,7 Mio.

Die Gesellschaft wird - wie im Vorjahr - der Hauptversammlung am 7.Juni 2013 in Frankfurt am Main die Zahlung einer Dividende in Höhe von 30 Cent je Aktie vorschlagen.

Um einige aktuelle Verzögerungen in der Produktentwicklung zu kompensieren, wird Vectron zusätzliche externe Entwicklungsressourcen nutzen. Auf der am 8. März beginnenden, größten internationalen Fachmesse für die Zielbranchen Gastronomie und Hotellerie, der Internorga in Hamburg, wird Vectron aktuelle Innovationen sowohl bei den Kassensystemen, als auch beim Online- Kundenbindungssystem bonVito präsentieren.

In der zweiten Jahreshälfte soll ein Vertriebsprogramm zum Aufbau weiterer internationaler Fachhandelspartner starten.

Bereits leicht anziehende Umsätze können der Gesellschaft angesichts der hohen Rohmarge wieder zu einem weit überproportionalen Gewinnwachstum verhelfen.

Die in Ihrem Ursprung 1990 gegründete Vectron Systems AG zählt mit ca. 140.000 Installationen in 30 Ländern zu den führenden europäischen Herstellern von Kassensystemen und Kommunikationssoftware. Im deutschsprachigen Raum sowie in Benelux ist Vectron Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie.

