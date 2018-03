EANS-News: net-m privatbank 1891 AG: Handelsregister trägt Squeeze-out-Beschluss ein

Düsseldorf (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Fusion/Übernahme/Beteiligung/Squeeze Out

Das Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf hat am

05.02.2013 den Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung der net-m privatbank 1891 AG vom 21. November 2012 über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der net-m privatbank 1891 AG (Minderheitsaktionäre) auf die net mobile AG mit Sitz in Düsseldorf als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. Akt in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen.

Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister sind kraft Gesetzes alle Aktien der Minderheitsaktionäre der net-m privatbank 1891 AG auf die net mobile AG übergegangen. Die von der net mobile AG als Hauptaktionärin zu zahlende Barabfindung beläuft sich auf EUR 6,49 je Aktie. Die Modalitäten der Auszahlung der Barabfindung wird die net mobile AG gesondert veröffentlichen.

Die Börsennotierung der Aktien der net-m privatbank 1891 AG wurde bereits im Dezember 2012 im Zusammenhang mit der Schließung des First Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse eingestellt.

Düsseldorf, 05.02.2013

net-m privatbank 1891 AG

Der Vorstand

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: net-m privatbank 1891 AG Odeonsplatz 18 D-80539 München Telefon: +49 89 540 442 0 FAX: +49 89 540 442 191 Email: info @ net-m-privatbank1891.com WWW: http://www.net-m-privatbank1891.com Branche: Banken ISIN: DE0008013400 Indizes: Börsen: Freiverkehr: Berlin, Open Market (Freiverkehr): Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Frau Ines Brenner

Tel.: 089/540 442 117

E-Mail: ines.brenner @ net-m-privatbank1891.com