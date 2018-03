Christoph Leitl verleiht Julius Raab Ehrenmedaille an Josef Taus

Der Österreichische Wirtschaftsbund gratuliert Josef Taus zum 80. Geburtstag und ehrt seine Verdienste mit der höchsten Auszeichnung

Wien, 06. Februar 2013 (OTS/Text) - Wirtschaftsbund-Präsident Dr. Christoph Leitl verleiht heute die Julius Raab-Ehrenmedaille in Gold an Dr. Josef Taus. "Es freut mich, die höchste Auszeichnung, die der Österreichische Wirtschaftsbund übergeben kann, heute jenem Mann verleihen zu dürfen, der Österreichs Politik und Wirtschaft wie kein anderer geprägt hat. Josef Taus steht für Handschlagqualität, Expertise und unermüdliches Engagement. Das hat er nicht nur in seiner Funktion als Staatssekretär für Verkehr und verstaatlichte Industrie bewiesen, sondern auch in seinen Spitzenfunktionen bei der ÖIAG und den österreichischen Sparkassen. Ich schätze und ehre Josef Taus vor allem als Wegbereiter. So ist es ihm 1975 unter anderem gelungen, die ÖVP als Bundesparteiobmann neu auszurichten, wichtige Reformen einzuleiten und den Wirtschaftskurs der Volkspartei durch sein Fachwissen in die richtige Richtung zu führen. Als langjähriger Nationalrat hat er sich stets verantwortungsbewusst in den Dienst der Österreicherinnen und Österreicher gestellt. Und als erfahrener Unternehmer war Josef Taus eine laute Stimme im Sinne der heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer", betont Christoph Leitl, der Josef Taus herzlich zu seinem 80. Geburtstag gratuliert und sich für seine ehrenvollen Verdienste im Namen des Österreichischen Wirtschaftsbundes ausdrücklich bedankt. ****

Die Julius Raab Ehrenmedaille in Gold wird an ausgewählte Personen des öffentlichen Lebens für ein außergewöhnliches Lebenswerk im Dienste unserer Heimat der Wirtschaft verliehen. So wurden bisher u.a. Maria Schaumayer, Franz Kardinal König, Bundeskanzler Josef Klaus und Bundesminister Franz Olah mit der goldenen Julius Raab-Medaille ausgezeichnet.

