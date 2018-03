AKNÖ-Wissenschaftspreis 2013: Einreichung noch bis Ende Februar möglich

Preisgelder in der Höhe von bis zu 1.500 Euro werden vergeben

Wien (OTS/AKNÖ) - Bis 28. Februar 2013 können junge AkademikerInnen und Studierende ihre Abschlussarbeiten für den AKNÖ-Wissenschaftspreis einreichen. Die drei innovativsten Arbeiten erhalten je 1.500 Euro. Zusätzlich werden Förderpreise in der Höhe von jeweils 350 Euro vergeben. Eingereicht werden können Bachelor-, Master-, und Diplomarbeiten, Dissertationen sowie andere gleichwertige wissenschaftliche Arbeiten. Teilnahmeberechtigt sind alle Studierenden an österreichischen Universitäten und Fachhochschulen (auch TeilnehmerInnen an Lehrgängen universitären Charakters) sowie JungwissenschafterInnen.

Voraussetzung ist ein Bezug der EinreicherInnen zu Niederösterreich (Wohnsitz, Sitz der Bildungseinrichtung oder Arbeitsplatz) und ein thematischer Bezug der eingereichten Arbeit zum Aufgabengebiet der AKNÖ.

Die wissenschaftlichen Arbeiten müssen bis spätestens 28. Februar 2013 in elektronischer Form als Pdf-Datei (max. 10 MB Datenvolumen pro E-Mail) an bildung @ aknoe.at oder auf CD gespeichert an AKNÖ, Referat SHK "Wissenschaftspreis", Windmühlgasse 28, 1061 Wien geschickt werden. Alle Infos zum AKNÖ-Wissenschaftspreis 2013 und die Vorlage zur Anmeldung finden Sie auf

http://noe.arbeiterkammer.at/bildung/wissenschaftspreis

