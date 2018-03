Spendenlotterie Augenstern hilft blinden Menschen in Österreich

Gutes tun und attraktive Preise gewinnen mit der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs

Wien (OTS) - Bereits zum sechsten Mal findet heuer die Spendenlotterie Augenstern der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs statt. Unter dem Motto "Helfen, gewinnen, strahlen" warten 5.616 attraktive Preise im Gesamtwert von EUR 320.392,- auf ihre Gewinner. Der Reinerlös der Aktion kommt blinden und sehbehinderten Menschen in Österreich zugute.

Mit dem Kauf von 12 Losen im Wert von EUR 18,- haben Teilnehmer die Chance auf einen der tollen Hauptpreise sowie auf zahlreiche Serienpreise. Der 1. Hauptpreis, ein Fertighaus Family III im Wert von EUR 121.000,- kommt von VARIO-HAUS. Die ebenso großzügig wie praktisch geplante Wohnfläche von 122,86 m2 ist in zwei Ebenen gegliedert. Das in Wiener Neustadt produzierte Eigenheim verfügt über 3-Scheiben Energiesparfenster mit verstärkter Wärmedämmung im Dach-und Deckenbereich. In der Ausstattung enthalten sind u. a. auch sämtliche Sicherheitsverglasungen sowie Energieausweis, Rauchmelder, Feuerlöscher.

Kultiges Auto

Den Gewinner des 2. Hauptpreises erwartet der neue FIAT 500 L Pop im Wert von EUR 16.600,-. Der 5-Türer bringt 95 PS auf die Straße und punktet u. a. mit sechs Airbags und einem 3-fach verstellbaren Laderaumboden. Der 3. Hauptpreis ist eine Traumreise nach Indonesien im Wert von EUR 6.800,-. Die 14-tägige Flugreise für zwei Personen führt die glücklichen Gewinner in ein luxuriös ausgestattetes, herrschaftliches Anwesen im Nordwesten der Insel Lombok: "The Jiwa" (deutsch: die Seele) liegt etwa 35 km von der Hauptstadt Mataram entfernt und bietet für maximal acht Personen Exklusivität auf 6.800 m2.

Reisegutscheine von Blaguss und zahlreiche Serientreffer, etwa von TSB Transdanubia, vom Wiener Residenzorchester oder von dm drogerie markt, runden die lange Liste attraktiver Gewinne ab.

Bestellt werden können die Glückslose unter der kostenlosen Rufnummer 0800 20 20 38 und unter www.lotterie-augenstern.at. Die öffentliche Ziehung erfolgt am 6. Juni 2013. Über die Ergebnisse werden alle Teilnehmer per Zusendung informiert.

