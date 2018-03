FiNUM.Private Finance AG - der neue Finanzdienstleister - sozial und rentabel!

"Wir schaffen Vorteile für Menschen und die Gesellschaft"

Wien (OTS) - Die FiNUM.Private Finance AG bietet heute 15.000 zufriedenen Kunden zielgerichtete Finanzberatung in allen finanziellen Lebensbereichen. "40 akademisch ausgebildete FiNUM-Berater sind "im Leben der Anderen" und leiten daraus unsere professionelle Beratung mit individuellen Lösungen von höchster Qualität mit dem Ziel ab, gleichzeitig "sozial und rentabel" zu sein", so präsentiert Mag. Ali Eralp, CEO von FiNUM sein Unternehmen. Mag. Michael Scherling, Senior Financial Consultant bei FiNUM zeigt anhand von Beispielen, was sich Kunden von FiNUM erwarten können. Das Maßnahmenpaket "Lebensretter360", die FiNUM-Zielgruppenstrategie, wird von Dr. Martina Leibovici-Mühlberger, der Geschäftsführerin der ARGE Bildung und Management präsentiert.

Pressekonferenz: FiNUM.Private Finance AG - der neue

Finanzdienstleister



Bild(er) finden Sie nach Ende der Veranstaltung

im AOM/Original Bild Service sowie im OTS Bildarchiv unter

http://bild.ots.at, www.apa-fotoservice.at und www.picturedesk.com.



Datum: 14.2.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Cafe Landtmann Löwelsaal

Universitätsring 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Lisa-Maria Schickmaier/Serviceplan PR Austria

E-Mail: l.schickmaier @ serviceplan.at, Tel-Nr.: +43 1 26110-7680