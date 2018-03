"Club der Hundertjährigen": Allianz erwartet Verzehnfachung bis 2050

Wien (OTS) - Der demografische Wandel stellt Menschen vor große Herausforderungen: Bis zum Jahr 2050 wird sich weltweit die Anzahl der Hundertjährigen verzehnfachen, Österreich liegt dabei im globalen Trend. Hinzu kommt: Hierzulande wird jedes zweite im heurigen Jahr Neugeborene seinen hundertsten Geburtstag erleben. Angesichts dieser Entwicklungen erwartet die Allianz eine steigende Bedeutung der Lebensversicherung als einzige finanzielle Lösung zur Absicherung der immer höheren Lebenserwartung.

"Menschen, die ein extrem hohes Alter erreichen, werden in naher Zukunft keine Seltenheit mehr sein - auch in Österreich", erklärt Mag. Ernst Schneckenleitner, Lebensversicherungsexperte bei der Allianz Gruppe in Österreich.

Jedes zweite Neugeborene in Österreich wird 100

Aktuell gibt es nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 343.000 Hundertjährige ("Centenarians") weltweit, bis zum Jahr 2050 dürften es mit 3,2 Millionen rund zehnmal so viele sein. In Österreich leben derzeit etwa 1.400 Einwohner, die bereits ihren 100. Geburtstag gefeiert haben - und die Tendenz ist steigend. Gab es im Jahr 1990 rund 200 Menschen in dieser Altersgruppe, werden es im Jahr 2050 knapp 12.000 sein. Dies ist auch ein Beleg für die steigende Lebenserwartung: "Durchschnittlich jedes zweite Neugeborene in Österreich dürfte seinen 100. Geburtstag erleben", so Schneckenleitner. Nach Ansicht der Experten wird Japan auch in Zukunft die Nation mit den meisten 100-Jährigen bleiben: Im Jahr 2050 dürfte dort knapp ein Prozent der Gesamtbevölkerung 100 Jahre oder älter sein.

Das Alter ist weiblich - auch jenseits der 100

Noch äußerst gering ist die Zahl der sogenannten Supercentenarians, also derer, die älter als 110 Jahre sind. Heute werden weltweit lediglich 70 Über-110-jährige Personen aufgeführt, von denen aber 27 laut amtlich bestätigten Angaben sogar bereits das 115. Lebensjahr erreicht haben. Sieben der weltweit 70 Über-110-Jährigen sind in Italien geboren. "Auf das Rauchen zu verzichten und sich körperlich fit zu halten, sind statistisch gesehen gute Ratgeber für den, der lange leben möchte. Die besten Aussichten, eines Tages dem Club der 100-Jährigen beitreten zu können, haben gut ausgebildete Frauen. Heute ist die Zahl der hundertjährigen Frauen knapp viermal so hoch wie die der Männer", erklärt Dr. Michaela Grimm, Volkswirtin der Allianz SE.

Private Vorsorge für höhere Lebenserwartung

Im demografischen Wandel liegen zahlreiche Chancen. Das Älterwerden biete eine großartige Lebensperspektive, da die Menschen dank medizinischer Fortschritte bis ins hohe Alter aktiv bleiben können. Neben frühzeitiger und präventiver Gesundheitsvorsorge sei private Vorsorge das Gebot der Stunde, wie Schneckenleitner ausführt:

"Wir sichern das biometrische Risiko ab und zahlen dem Kunden eine lebenslange Rente aus, auch wenn er 100 Jahre und älter wird." Wesentlich bei der Planung der Altersvorsorge sei die Fragestellung, ob das zu erwartende Einkommen ausreiche, um den individuellen Lebensstandard im Alter zu sichern. Das gelte auch bei der Absicherung von Hinterbliebenen und den Risiken Berufsunfähigkeit und Pflegebedürftigkeit. Der Bedarf an kapitalgedeckter betrieblicher und privater Vorsorge werde künftig weiter steigen. "Kapitallebens- und Rentenversicherungen, ergänzt um Fondsinvestments, werden an Bedeutung gewinnen", so Schneckenleitner abschließend.

