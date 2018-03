Sungrow und IBC SOLAR arbeiten bei neu ans Netz genommener Maniago-Installation zusammen

München, Deutschland (ots/PRNewswire) - Sungrow Power Supply Co,. Ltd, der größte Hersteller von Solarwechselrichtern in Asien, gab vor Kurzem bekannt, dass eine große Fotovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 5 MW, in der Solarwechselrichter von Sungrow verbaut wurden, im Winter 2012 erfolgreich an das italienische Mittelspannungsnetz angeschlossen wurde.

Die Anlage befindet sich in Maniago und verfügt über eine Installationskapazität von insgesamt 5 MW. Entwickelt, konstruiert und gebaut wurde sie von der IBC SOLAR AG, einem weltweit führenden Spezialisten für Fotovoltaiksysteme. Der Solarpark produziert jährlich etwa 6 Millionen Kilowattstunden umweltfreundlicher Solarenergie. Das reicht aus, um 1.500 italienische Haushalte mit Strom zu versorgen und dabei 3.300 Tonnen schädlicher CO2-Emissionen einzusparen.

Sungrow soll alle 321 dreiphasigen Strangwechselrichter geliefert haben, die in dieser Installation für die hocheffiziente Umwandlung des erzeugten Gleichstroms in Wechselstrom verantwortlich sind, der dann in das Stromnetz eingespeist werden kann. Strangwechselrichter sind im Vergleich zu Zentralwechselrichtern leicht, aber dennoch außerordentlich effizient, sie sorgen für die Flexibilität und die einfache Handhabbarkeit dieses dezentralen Wechselrichterkonzepts, bei dem keine Hebeanlagen erforderlich sind, und sie helfen den Anbietern schlüsselfertiger Anlagen sowie Investoren und Entwicklern, Installations- und Wartungskosten einzusparen.

"Sungrow liefert den Kunden stets Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität und berücksichtigt bei der Neu- oder Weiterentwicklung von Produkten und Technologien ihre gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse. Unser langfristiger Schwerpunkt auf der erneuerbaren Energiewirtschaft hat uns die Zusammenarbeit mit immer mehr ehrlichen Partnern von überall auf der Welt ermöglicht, denn schließlich sollte man Erfolg mit anderen teilen", so Raymond Wong, Vizepräsident von Sungrow. Seit September 2012 zählt Sungrow zu den offiziellen Partnern der IBC SOLAR AG, die die Umrichter von Sungrow auf unterschiedlichen Märkten in Europa einführt und sie außerdem in einige ihrer eigenen Fotovoltaikanlagen einbaut. "Durch die Aufnahme der Umrichter von Sungrow in unser Produktsortiment erweitern wir unser umfassendes Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis", meint Norbert Hahn, ein Vorstandsmitglied von IBC SOLAR.

Informationen zu Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd., wurde 1997 gegründet. Das Hightech-Unternehmen entwickelt Energieversorgungsanlagen für erneuerbare Energien, vor allem Solarumrichter und weitere Anlagen und Technologien, die in Fotovoltaikanlagen eingesetzt werden.

Einem Bericht von IMS research zufolge war Sungrow 2011 anhand der Liefermengen gerechnet der weltweit fünftgrößte Hersteller von Solarumrichtern. Mit einer weltweiten Installationskapazität von 2.500 MW, von denen 450 MW in Europa, Australien und Nordamerika installiert sind, ist Sungrow der größte Hersteller von Solarumrichtern in Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website

http://www.sungrowpower.com/sungrow-english.



Informationen zu IBC SOLAR

IBC SOLAR ist ein weltweit führender Spezialist für Fotovoltaiksysteme, der Komplettlösungen für die Stromerzeugung aus Sonnenenergie anbietet. Das Unternehmen deckt das gesamte Spektrum von der Planung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe von Fotovoltaikinstallationen ab. Weltweit hat IBC SOLAR bereits mehr als 120.000 schlüsselfertige Fotovoltaiksysteme mit einer Gesamtenergiemenge von über 2,0 Gigawatt (GW) gebaut.

Weitere Informationen: www.ibc-solar.de/EN/

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich an:

Tobias +49-89324914789 germany @ sungrowpower.com

Web site: http://www.sungrowpower.com/sungrow-english/