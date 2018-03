EANS-News: Sangui Bio Tech International Inc. / Biotechfirma Sangui präsentiert Studie zum Wundmittel Granulox

Biotechfirma Sangui präsentiert Studie zum Wundmittel

Granulox

Wirksamkeit des Hämoglobin-Sprays übertrifft alle Erwartungen

Witten, den 5. Februar 2013 - Die Sangui BioTech International, Inc. (WKN 906757) untermauert die Wirksamkeit ihres Wundmittels Granulox mit Ergebnissen einer an der Karls-Universität in Prag abgeschlossenen Studie. Bei 97 Prozent der mit Granulox behandelten Studienteilnehmer konnte eine deutliche Verringerung der Wundfläche beobachtet werden.

Die positive Wirkung des Hämoglobin-Sprays Granulox wird durch die klinische Studie zur Therapie von Unterschenkelgeschwüren wissenschaftlich mit hoher Beweiskraft bestätigt. Der Studienleiter Prof. Dr. Petr Arenberger von der Prager Karls-Universität beobachtete über dreizehn Wochen, wie sich die Wundfläche durch das Aufsprühen von Granulox im Vergleich zu einer Wundbehandlung mit einer Placebolösung veränderte. Bei 33 von 34 mit dem Hämoglobin-Spray behandelten Probanden (97 Prozent) stellte er eine deutliche Verringerung der Wundgrößen gegenüber der Kontrollgruppe fest. Auch der Wundschmerz nahm in der mit Granulox behandelten Gruppe deutlich ab, wohingegen er in der Kontrollgruppe als gleich bleibend hoch empfunden wurde. "Aufgrund der guten Praxiserfahrungen mit Granulox haben wir zwar mit überzeugenden Studienresultaten gerechnet. Aber die jetzt vorliegenden Ergebnisse übertreffen alle Erwartungen", sagt Sangui-Vorstand Hubertus Schmelz.

Der Hauptanwendungsbereich von Granulox sind chronische Wunden, die in den meisten Fällen durch mangelhafte Sauerstoffversorgung (Hypoxie) als Folge einer unzureichenden Durchblutung des entsprechenden Körperteils verursacht werden. Häufige Ursache dafür ist Diabetes. Die Zuckerkrankheit schädigt die Gefäße, was zu Durchblutungsstörungen an Beinen und Füßen führt. Weltweit treten jährlich rund 37 Millionen Behandlungsfälle chronischer Wunden auf.

Die Studie wird in Heft 3/2013 von "Der Hautarzt" (Springer Verlag, Berlin Heidelberg) veröffentlicht, eine Onlinevariante ist sowohl beim Journal selbst als auch bei der Datenbank PubMed abrufbar.

Sangui BioTech International, Inc. ("SGBI") ist eine Holding-Gesellschaft, deren Aktien auf OTCQB (www.otcmarkets.com: SGBI) und im Freiverkehr der Börsen Hamburg-Hannover (www.boersenag.de: SBH) gehandelt werden. Ihr Geschäftszweck ist die Mittelbeschaffung und die Sicherung des Zugangs zum Kapitalmarkt für die Unternehmen der Sangui-Gruppe. SanguiBioTech GmbH ist eine neunzigprozentige Tochtergesellschaft der Sangui Biotech International, Inc.

