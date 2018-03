Team Stronach bei Social Media bereits Nummer 1

Facebook-Seite des Team Stronach hat mehr Fans als Bundeskanzler Werner Faymann.

Wien (OTS) - Das Team Stronach Österreich dominiert klar die sozialen Medien unter allen österreichischen politischen Parteien. Auch diese Woche belegt das junge Team laut politometer.at den ersten Platz. Auf Facebook hat das Team Stronach seit gestern mehr Fans als der Auftritt von Bundeskanzler Werner Faymann. "Ich freue mich sehr, dass die Jugend so großes Interesse zeigt. Es geht schließlich um die Zukunft Österreichs und die jungen Leute in unserem Land", so Parteigründer Frank Stronach.

"Der Bundeskanzler investiert 180.000 Euro in seine Social Media-Aktivitäten und bekommt verhältnismäßig wenig Zustimmung aus dem Web. Das Team Stronach braucht nur einen Bruchteil dieser finanziellen Mittel und erfreut sich innerhalb kürzester Zeit größter Beliebtheit", so Mindworker-Geschäftsführer Rudolf Fußi, dessen Agentur das Team Stronach in Kommunikationsfragen berät.

Das Team Stronach nutzt soziale Medien wie Facebook und Twitter, um möglichst viele Österreicher im Web zu erreichen. Nach nur zwei Monaten erreichte das Team Stronach den ersten Platz und wird seine Aktivitäten in den nächsten Monaten zunehmend verstärken.

