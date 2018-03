Das erste, umfassende Nachschlagewerk über die österreichischen Fußball-Legionäre ist da: Der Legionärsreport.

Wien (OTS) - Ab sofort ist der erste IM NETZ Legionärsreport - 64 Seiten geballte Information über Österreichs "Fremdarbeiter" - als Download erhältlich. Das 64-seitige eBook beinhaltet nicht nur die Hinrundenstatistiken von über 60 österreichischen Legionären in Deutschland, der Schweiz, England, Spanien, etc., sondern auch Portraits, Reportagen, Kommentare, sowie fünf außergewöhnliche Interviews.

Unsere fünf Interviewpartner - Johannes Ertl (FC Portsmouth, England), Michael Gspurning (Seattle Sounders), Martin Pusic (Brann Bergen), Daniel Royer (1.FC Köln) und Pirmin Strasser (UD Almeria) -zeigen, wie weit über Europa und die Welt verteilt, Österreicher ihre Brötchen als Profifußballer verdienen. Dazu gibt es auch noch alle Jänner-Wechsel der Österreicher im Ausland oder ins Ausland.

Den Legionärsreport gibt es als eBook für Kindle und Co. (Preis: Euro 1,99), sowie auch als PDF-Version, für den PC oder zum selbst Ausdrucken (Preis: Euro 1,49). Erhältlich ist das eBook bei Amazon und bei xinxii.com, die PDF-Version gibt es im eigenen Onlineshop unter shop.imnetz-magazin.at.

Über imnetz-magazin.at:

IMNETZ-MAGAZIN.at ist das neue Fußballportal aus Österreich. Mit Spieltagsübersichten, Berichten und Videohighlights bringt IM NETZ den internationalen Fußball nach Österreich. Dazu gibt es alles über die heimische Bundesliga und Österreichs Legionäre im Ausland. www.imnetz-magazin.at

Über e-quadrat:

e-quadrat communications gmbh versteht sich als Full-Service Online-Agentur. Das Unternehmen ist nicht nur in Österreich aktiv, sondern behauptet sich seit einigen Jahren auch erfolgreich am europäischen Markt. Den Fokus legt e-quadrat auf Mediaeinkauf/-planung, Sport-Datenservices, Vermarktung, SEO & SEM. Seit März 2011 betreibt und vermarktet e-quadrat auch ein Sport-Video-Netzwerk in Österreich.

