Bauer avanciert bei VivaKi Group Austria

Neuer Media Director bei Wiener Mediaagentur

Wien (OTS) - Avancement für Claudia Bauer (35) bei der Wiener Mediaagentur VivaKi Group Austria. Media-Profi Bauer wurde mit Wirkung vom 1. November 2012 zum Media Director berufen. In dieser Funktion arbeitet sie in der erweiterten Geschäftsleitung eng mit Mag. Oliver Ellinger, COO und Prokurist der VivaKi Group zusammen und unterstützt ihn bei der strategischen sowie operativen Leitung der Kundengruppen.

Die erfahrene Media-Expertin Bauer arbeitet seit dem Jahr 2000 im Mediabereich und leitete seit 2008 als Group Account Director eine der ZenithOptimedia-Kundengruppen. In dieser Position hatte sie die Verantwortung für die Media-Etats großer Network-Kunden wie L'Oréal und zuletzt auch Nestlé. In ihrer neuen Rolle wird Claudia Bauer für alle Kundengruppen der VivaKi Group Austria zuständig sein.

"Mit der Ernennung von Claudia Bauer zum Media Director haben wir einen weiteren wichtigen Schritt zur Optimierung der Beratungs- und Servicequalität unserer Gruppe gesetzt", meint Mag. Erwin Vaskovich, CEO der VivaKi Group Austria. "Es freut mich doppelt, dass wir diese für uns wichtige neue Position mit einer hoch qualifizierten Mitarbeiterin aus dem bestehenden Team heraus besetzen konnten." "Claudia Bauer gehört seit Oktober 2008 zu unserem Team und hat sich in dieser Zeit in der Arbeit für unsere Kunden und bei der Prozess-Optimierung unserer Agentur vielfach bewährt", formuliert Oliver Ellinger.

"Ich freue mich sehr, dass mir die Möglichkeit gegeben wird, die neue Position des Media Directors zu übernehmen. Die übergreifenden Themen der Agenturgruppe, das unterschiedliche Kundenportfolio in den Divisionen und die Übernahme weiterer Managementaufgaben sind eine sehr spannende und erfüllende Herausforderung", meint Claudia Bauer zu ihrem Avancement.

MATERIAL & MORE

Foto Abdruck honorarfrei: Claudia Bauer, Media Director

Über ZenithOptimedia:

Das ZenithOptimedia-Network zählt zu den Top 5 Mediaagentur-Networks weltweit und ist mit mehr als 218 Büros in 72 Ländern Teil der größten Kommunikationsagentur Europas, der Publicis Groupe S.A. In Österreich ist das ZenithOptimedia-Network seit 1999 präsent und betreut mit seinen Agenturmarken Zenithmedia und Optimedia mehr als 40 Kunden, darunter große Network-Kunden wie L'Oréal und Nestlé.

www.zenithoptimedia.at - www.zenithoptimedia.com

Über VivaKi :

VivaKi ist Teil der Publicis Groupe (Euronext Paris:

FR0000130577), dem drittgrößten Kommunikationsdienstleister weltweit, der in 104 Ländern aller Kontinente vertreten ist und mehr als 44.000 Angestellte beschäftigt. VivaKi bündelt die Stärken der global operierenden Media-Netzwerke ZenithOptimedia und Starcom MediaVestGroup, der beiden führenden Agenturen für digitale Kommunikation Digitas und Razorfish sowie der innovativen Kreativagentur Denuo. Für die Kunden dieser Agenturen entwickelt das VivaKi Nerve Center Services und Technologien zur Bündelung von Zielgruppen und Verbreitung von Werbebotschaften, die Werbungtreibende in einer zunehmend digitalisierten Welt mit ihren Konsumenten verbinden. In Österreich wurde VivaKi 2010 als strategisches Dach über den Agenturmarken ZenithOptimedia und Starcom etabliert.

www.VivaKi .at - www.VivaKi .com

