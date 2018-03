"Kleine Zeitung" Leitartikel: "Camerons Druck hat die EU doch beeindruckt" (Von Johannes Kübeck)

Graz (OTS/Vorausmeldung) - Mit dreimonatiger Verspätung wollen die 27 Staats- und Regierungschefs der EU ihren Haushaltsstreit am Donnerstag beilegen. Selbst Großbritanniens Premier David Cameron scheint seinen heftigen Widerstand vom November aufzugeben, als er der Brüsseler Zentrale vorgeworfen hatte, die Zeichen der Zeit nicht zu erkennen. Im Herzen der EU werde die Notwendigkeit des Sparens nicht wahrgenommen, obwohl rundherum alle Mitgliedsstaaten ihren Bürgern krisenbedingt schmerzliche Sparpakete zumuten müssen.

Es war nicht Cameron allein, der diese berechtigte Kritik äußerte. Doch den Regierungschefs, die ähnlich denken - die aber innenpolitisch weniger gefordert sind als dieser - scheint es ganz recht gewesen zu sein, dass der Brite den verbalen Vorreiter spielte.

Nüchtern betrachtet war die Auseinandersetzung das Pulver nicht wirklich wert, das da seit Oktober verschossen wurde. Hauptsächlich eine gewisse Eitelkeit der Brüsseler Zentrale hatte die Verstimmung ausgelöst. Auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise in der Euro-Zonte mit den fatalen Folgen für viele Menschen von einem Ausgabenrahmen von mehr als 1000 Milliarden Euro zu schwärmen, ist ziemlich instinktlos. Diese gewaltige Summe ist der Rahmen für die sieben eigentlich gar nicht so gewaltigen EU-Haushalte von 2014 bis 2020. Einfacher und verständlicher hätte die Kommission auch sagen können, es gehe um 140 Milliarden Euro durchschnittlich im Jahr. Da hätten kundige Österreicher erkannt, dass der vermeintliche Moloch EU in Wirklichkeit nicht mehr als das Doppelte des vergleichsweise kleinen Staatsapparates der Alpenrepublik verschlingt.

Noch ist die Budgeteinigung nicht erzielt, aber die Chancen stehen gut. Der Druck Cameros und seiner im Hintergrund gebliebenen Mitstreiter hat die Brüsseler Zentrale doch beeindruckt. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hat viel getan, damit er sich von den Staats- und Regierungschefs kein zweites Mal einen Korb holt. Bei den Verwaltungskosten wird es nennenswerte Einsparungen geben, bis hin zur Verlängerung der Arbeitszeit der EU-Beamten ohne Lohnausgleich und zur Anhebung des Pensionsalters.

Wichtiger aber ist, dass die Mitgliedsländer bald wieder konkret mit dem Geldstrom aus Brüssel rechnen können. Gerade in den ärmeren Staaten des Ostens und Südens lösen die Geldtransfers ein Versprechen der EU-Integration ein: dass Europa ihnen mit Investitionen, Wachstum und Arbeitsplätzen den ersehnten Aufholprozess bringt. ****

